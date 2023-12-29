面板報價喊漲 友達魚躍龍門

賴建承

隨著終端需求的提升，加上AI帶動了終端產品新應用，使得近年營運艱困的雙D產業露出曙光，日前美光公布上季財報與本季財測都優於預期，執行長梅羅塔更認為，2024年產品報價將回升，漲勢延續至2025年，激勵美光股價大漲處波段高。而產業總司令賴建承更早於2023年第三季末與第四季初，率先於本刊看好記憶體，介紹的南亞科股價更是寫下波段高。在DRAM領先大漲後，TFT-LCD報價也蠢蠢欲動，有機會繼散裝輪、記憶體等景氣循環股大漲後來接棒嗎?將於後文作剖析!此外，2023年台股收在新高，展望2024年該如何布局呢? 產業總司令特訂在2024年1月6日(六)下午2點至4點，舉辦免費講座，將規劃六大主流產業的操作節奏，歡迎踴躍報名，報名專線(02)66186132。

小標；面板報價2024年元月喊漲

面板產業在兩岸減產與關廠，使得供給減少，加上.年底庫存去化，需求回升，2024年又有巴黎奧運等運動賽事加持，面板廠在經歷逾一年的市況低潮後，將展開絕地大反攻。此外，AIAI功能的手機和筆電問世，也讓面板需求得以回升。因此，中國研調機構洛圖科技表示：明年元月面板醞釀漲價，預期各尺寸報價漲1~3美元，友達、群創等台廠也將受惠，甚至也會拉動驅動IC的聯詠；封測的頎邦；背光模組的中光電及瑞儀等。由於面板三雄股價淨值比均低於1倍以下，在長線基期偏低下將有機會展開反攻之旅。

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