券商翹楚！宏遠證入選第一屆永續金融評鑑

【陳澤樂】

宏遠證券(6015)以傲人的成績躋身2023年第一屆永續金融評鑑的行列，成為僅有的兩家入選券商之一。代表宏遠證券在永續金融方面的卓越表現，也呼應了金管會「綠色金融行動方案3.0」的重要推動。

此次評鑑公布了銀行業7家、證券業2家及保險業3家共12家金融機構的前20%排名，宏遠證券的入選彰顯了公司在永續金融領域的卓越努力。宏遠證券為一家由專業經理人經營的獨立券商，一直致力提升競爭力、接軌國際方面不遺餘力。

尤其在永續金融評鑑（環境保護、社會責任、公司治理）三大支柱方面，宏遠證券不僅投入了全心全意，更積極參與推動永續發展。公司不僅致力於履行社會責任，更將ESG整合到企業治理中，以實際行動促進可持續發展。同時配合只管機關致力宣導防止金融詐騙 : 不貪便宜. 不失理性. 不掉陷阱!

這一榮譽也彰顯了宏遠證券對於建立一個共好共榮的企業文化的承諾。在這個願景下，宏遠證券致力於打造一個令投資人、股東、員工共同分享成果的幸福企業。這不僅是一份肯定，更是對宏遠證券未來永續發展的信心。感謝客戶的長期支持，期待與您攜手共創ESG的良善未來。

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