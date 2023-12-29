矽晶圓明年Q2景氣復甦 誰會大漲？
黃清照
台股從15975上漲以來，先前我認為漲到17700會做拉回，果然在12/15漲到17743跌到12/21的17442，但較我預估的低點17350~17250高出約100點，顯示台股做多的意願很強，結果在12/26又攻到17751，這個盤勢已呈選股不選市，指數漲跌不重要，選股才是重要，而台股目前有很多低本益比的好股，若日KD回到低檔，這種股票投資人都可大膽買進，如被動元件的國巨、立隆…封測的矽格、台星科、欣銓、頎邦、菱生…及AI伺服器優於AIPC及AI手機，如緯創、廣達、光寶科、旺矽、力致、健鼎、建準、技嘉、奇鋐、雙鴻、台燿、聯茂、承啟、金居、英業達…(AIPC的仁寶、宏碁當沖)，矽晶圓的環球晶、合晶，業績股的中磊、啟碁、瑞儀、聯電、日月光、聯發科、聯詠、矽創、群聯、長榮(陽明、萬海當沖)…及車電的朋程、麗清、騰輝、健合興、凡甲、貿聯、胡連，這些都屬低估，拉回都可逢低布局，尤其日KD處低檔者，當中我看好環球晶及國巨明年有望像千元挑戰？分別會引動矽晶圓的中美晶及被動元件的立隆、興勤、華新科…的大行情。
矽晶圓明年Q2景氣復甦環球晶會大漲
Q1~Q3 EPS 11.49、11、12.73元，前三季EPS 35.22元，Q3毛利48.25億，雖較Q2的25.8億、季減7.4%，主因折舊增加，卻因持有Siltronic價格上漲，使稅後淨利率高達31.9%創歷史新高，公司表示Q2六英寸以下矽晶圓利用率約6~7成，
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