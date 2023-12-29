AI PC當紅炸子碁

【文/張文赫】

AI PC題材持續延燒，帶動相關供應鏈族群大漲，宏碁(2353)、華碩(2357)、仁寶(2324)成為市場當紅炸子雞，成功掀起市場想像話題。「強大的CPU，GPU加上NPU意味著，就是AIPC。」AI效益以外溢到PC概念股，全球大換機潮來了！最強受惠股當仁不讓屬「宏碁」， AI PC新品超越過去傳統，搭載英特爾近期上市的Intel Core Ultra處理器的PC，其支援最新神經處理單元（NPU）技術，而NPU是專為加速AI應用而設計，能讓處理器以更節能的方式在筆電上執行AI運算任務，持續搶攻AI商機，滿足長時間或連續使用的生成式AI應用需求。集團旗下小虎隊集結上市櫃、興櫃、整合公司軟硬體具備，智聯服務(6751)、建碁(3046)、倚天酷碁(2432)、展碁國際(6776)、宏碁遊戲(6908)、宏碁智醫(6857)、宏碁資訊(6811)、興櫃新兵掛牌的宏碁創建(7706)等，宏碁事業體強化軟硬體、資安、醫療AI，旗下的小金雞今年大放異彩，替集團加分業外獲利。

新AI浪潮將延伸到PC/NB產業

AI擴散到PC，由英特爾開出第一槍，受益周邊概念股像是機殼股迎廣(6117)、振發(5426)，連接器的優群(3217)，電源管理IC的茂達(6138)、陞達科技(4945)、鈺太(6679)及愛普*(6531)獨家記憶體IP股，此外筆電大廠也大迎來爆發性換機潮，微星(2377) 導入全新獨家AI Engine，並支援最新神經處理單元（NPU）技術，NPU 是專為加速AI應用而設計，筆電新規注本業獲利，也響應全球淨零轉型積極搶攻新能源車市場，

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