AI伺服器+AI PC！2024年主流股行情啟動

【文／錢冠州】

預估明年下半年將會有正式發表的AI PC商用機台出現，這就給了目前正在低檔復甦的PC相關產業很重要的前瞻指引，這表示PC/NB產業的產業趨勢正在往上方前進，但是相關股票的股價位置卻仍不高，這也給了投資朋友一個絕佳的低檔投資機會，相關指標股如華碩(2357)、廣達(2382)及緯創(3231)等，以華碩(2357)來說，產業主軸就在AI PC及AI伺服器相關的應用，在Intel表示2024年將會是AI PC元年，而至2028年時AI PC將佔PC市場八成左右，相當期待其未來成長性，Intel也在近期推出代號為Meteor Lake的Core Ultra處理器，為能實現高效能AI加速應用，積極搶攻AI PC市場。市場也同樣看好未來AI可望逐漸搭載到桌機、筆電當中，並能發展大量的相關應用，商機相當龐大，而華碩(2357)將成受惠公司之一，華碩股價表現也相當強勢，自11月打底完成起漲，目前準備挑戰前高438的位置，外資及投信則是採取密集進場的策略! 股價震盪拉回都是可以留意的機會。

台股選前溫吞整理，注意選後不確定因素消失後行情啟動

台股在創近期高點過後來到17743，而12月仍就進入醞釀下一波行情的時機，開始將會出現量能高檔拉回而指數進入橫向震盪，加上外資準備進入聖誕節假期期間，預估交投轉向清淡，包含科技類股及權值股及漲多的標的開始整理，反而先前沒有漲過的標的如航運及原物料等個股開始轉強，

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