筆電掀AI風 廣達啟動雙引擎

【文/賴建承】

2024年全球第一個消費性電子展(CES)將於1/9起在美國拉斯維加斯舉行，相信AI將會是2024年的焦點。AI應用自雲到端，NB、PC、手機、穿戴裝置、汽車、家電等商機無限。此外，NB及PC等族群到股價較落後，基期也偏低，配合AI話題加持，與集團之作帳，使得近期NB及PC股出現飆漲，包括宏碁、仁寶、英業達、華碩、華擎、廣達等股價均呈現轉強。加上近期AMD與輝達也先後推出新品，故2024年的NB及PC產業將不容小覷。

小標：AI新品加持，英特爾股價漲47%

英特爾執行長基辛格日前在「AI Everywhere」發布會上，針對資料中心和PC/NB，發表最新兩款處理器，同時表示「AI創新有望將數位經濟的影響提升至全球總生產毛額的1/3。這次發表的兩款新處理器Intel Core Ultra 與第五代 Xeon，都具備AI演算功能。一款是針對PC、NB的運用，一款是針對企業的資料中心、伺服器使用，在AI PC及NB時代來臨下，未來要跑AI運算在自己的筆電上就能完成，目前包括宏碁、華碩、技嘉、微星等品牌筆電，都將裝載Intel Core Ultra 的筆電，難怪股價能正向反應。至於英特爾本身股價，本波也自32.15美元漲至47.27美元，漲幅高達47%，顯示AI筆電與PC的商機值得期待。

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