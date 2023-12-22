能海電動機車智能充電樁 同時獲取2項發明專利

【文/陳澤樂】

能海電能(4586)於11月1日進行產品發佈會後，計畫於113年1月1日正式上市，未來希望透過加盟網站、外資洽談及ESG需求企業等合作方式，在全台廣設充電站，提供快速與便利的充電服務，解決現今電動車輛充電不便與里程焦慮的問題。針對東南亞擁有超過億萬輛機車的市場，能海同步規劃海外布局，開放各國徵求代理商共同合作。相關專利的最新消息於12月21日在智慧財產局的專利公報上，能海再取得兩項有關充電樁的發明專利，具可靠消息表示，這兩項發明專利也獲得多個國家的認可並於近期一同發佈。

關於充電樁的兩項發明專利分別為:

A. 電動車與電動機車快慢充整合多功能充電樁(充電裝置)

B. 充電裝置的(智能充電系統)

電動車與電動機車的多功能(充電裝置)

為滿足現在多樣化的電動載具充電需求，包含直流快充與一般家用充電的需求而發明更新穎更有進步性的充電裝置。此項新穎的發明專利可將其直流快充的充電系統與家用充電系統的裝置整合在同一裝置之中，並透過第二項發明(智能充電系統)的智能控制單元，進行充電的控制與分配。在同一個充電裝置上，可提供多元的電動載具如電動車、電動機車、電動輔助自行車、微型電動車、醫療輔具等，進行同時間兩種以上的載具進行充電。

充電裝置的(智能充電系統)

為實現充電裝置的多功能充電，能海電能發明了智能充電系統，包含智能控制單元與相關線路設計。智能充電系統的發明能使市場上除了有電源管理系統(BMS)的交通載具外，能使大多數沒有電源管理系統(BMS)的車輛載具有充電的保護機制，並利用電池的規格而判斷停止充電的時間以避免過度充電。

另外發佈的電動機車的電力系統(電動機車快慢充整合)

此為能海電能於智慧財產局已公告電動機車的電力系統發明專利，經了解後，此發明專利在電動機車上實現了同時有快充標準的系統和一般家用標準充電系統的整合。電動機車除了可使用快充系統進行快速充電，增加可使用的續航里程，提供更遠的可移動範圍，回到家中也可使用原本車輛的家用標準充電器進行充電，讓電池進行標準的慢速充電來維護電池壽命與效能。此專利也已經獲得新加坡及越南的發明專利許可，也尚有幾個國家正在申請中。

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