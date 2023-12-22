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受益矽光子誰會大漲？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文／黃清照】

我在上期月刊告訴投資人台股將在17300～17700作震盪調整，果然上漲到 開始回檔，這是正常走勢且應該要回檔，在這回檔過程中，收黑容易留下引線，直到調整到17350～17250才會有較明顯的上攻力量，但好股我認為調整到17300～17400就會出現好買點，甚至呈底部墊高，這些好股出現在(a)部分IC設計（聯發科、聯詠、矽創、義隆電、聯陽...），矽晶圓（環球晶、中美晶、台勝科），封測(日月光、欣銓、矽格、台星科、超豐….)，晶圓代工(台積電、聯電)，被動元件(國巨、立隆、日電貿、信昌電、立敦….)，AI伺服器(光寶科、技嘉、旺矽、力致、台光電、雙鴻、健鼎、金居、承啟、廣達、台耀…)，車電(華車、堤維西、騰輝、興勤、貿聯、胡連、健和興、麗清、台半、順德…)，業績股(微星、華碩、嘉澤、瑞儀、尼克森、中磊、兆利…)，估計這一些好股最佳買點將會出現在17400附近，主因美國道瓊已經漲到37306(12/18收盤價)，突破先前的高點36952，費半也已經漲到4103突破先前的高點4068創歷史新高，但台股7/19收17576離歷史高點18619還有千點，這些低本益比股(a)拉回來都會出現非常好的買點，投資人不用怕，但高估的非常高估(b)如pa、矽光子(高本益比股、而非低本益比股)、國防航太，部分IC設計股(指沒有獲利，此波已經漲多了)、及高本益比股如華城、先進光、華星科、高力…，這一些(B)或許短線跌深有反彈，

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