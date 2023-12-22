【文/張文赫】

11月長榮鋼法說，最矚目焦點在於跨足環保事業，投資水美(48.13%)、榮鼎(50.06%)、欣榮(68.46%)等廢棄物處理公司，水美投入9.2億元增建焚化爐，將每日焚燒量從現有的70噸，提升到113噸左右，預計今年完成現場施工，明年進行試燒。榮鼎規劃第四季正式商轉。榮鼎利用廢棄物焚化產生的熱能、廚餘厭氧消化後的沼氣，作為再生能源，預估年發電量可達2億度，桃園大規模造鎮之後人口越來越多，進而需求規劃蓋焚化爐處理廢棄物，而能源、環工正是台灣規劃政策主軸也是公司進而轉投資的利器。

轉投資事業貢獻約7.95億元，佔24.33%，主要來自上述三家環保公司，再加上長榮海運配發高額現金股利挹注，長榮鋼前三季獲利年增5成，今年光是來自長榮(2603)的現金股利收入就有10.71億元，貢獻EPS約2.56元。並坐擁高殖利率。

長榮鋼(2211) 本業鋼構且做政府公共工程穩地發展，加上市場商辦及都更持續推動下，鋼構事業穩定。而旗下多元子公司承接政府相關工程，其中以桃園為主軸為發展，長榮鋼三大轉投資事業，「欣榮企業」已拿到桃園未來10年廢棄物處理契約，將參照國內外先進處理及污染防制技術完成焚化廠設備維修升級工作，「水美工程」執行空污防制處理能力的改善，焚化爐新產線；「榮鼎率能」未來將廢棄物資源化產生再生能源，預估將可提供發電量約2億度售予台電，開始認列售電收入；

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