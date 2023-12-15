快訊

啪沒了！烏克蘭只高興幾小時 歐盟1.7兆金援遭「他」1人擋下

僅付約1萬團費赴陸旅遊…41名北市里長疑收招待涉反滲透法 檢調今約談

資金＋作夢行情啟動

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文/錢冠州】

12月份台股進入震盪橫盤，資金稍微從科技類股撤出，但這個時候傳產的航運及汽車零組件等股票開始轉強，台股預估開始將會出現量能高檔拉回而指數進入橫向震盪，但包含科技類股及權值股及漲多的標的開始整理，反而先前沒有漲過的標的如航運及儲能等個股開始轉強，預估行情將進入拉回修正，但整理修正是好事情，那麼在12月份整理過後，明年第一季行情又將可以相當亮麗，因為短線指數強漲過後籌碼面就開始有凌亂的現象，稍微修正等待籌碼安定，則又是波段行情的延續。

2024年上半年選股主軸仍放在最具備成長潛力的消費性電子族群，包含手機及PC相關是我們持續在長波段看好的方向，不過，如果已經來到短線高檔區的標的，就不追價或先行獲利了結，指數將要就入整理，而大盤資金也從電子轉往非電子的航運及儲能等! 也許接下來的主流族群會換，12月行情我們的策略會稍微調整，暫時會先保留將近半數的現金，而長線看多消費性電子的個股以基本持股為主，部份股票將獲利出脫，另外抓短線資金在傳產族群，會以比較短線進出的策略! 大家要更注意盤中訊息。

第一季AI手機題材爆發

中國智慧型手機將引領手機產業大復甦，而AI手機為領導需求的主軸，傳統手機市場，下半年看蘋果新機，而上半年則是安卓陣營的表現，今年11月初包含聯發科(2454)的天磯9300發表，以及高通的Snapdragon 8，都是具備AI功能的手機晶片，那麼這些具備AI功能的晶片與手機，會不會引爆市場需求呢?

延伸閱讀

台泥 擴大充電站版圖

大同攻儲能 獲Tesla認證

北市環保局首推創能儲能節能 COP28分享淨零轉型經驗

11月1500點過後！12月整理過後準備元月行情

相關新聞

IP千金股王的未來前景

在股市多頭趨勢的推動下，我們目睹了股王們之間的競爭，世芯-KY一路不斷創下新高，這可能成為台股繼續上漲的催化劑。那麼，為何世芯-KY的股價今天再次創下新高呢？

資金＋作夢行情啟動

12月份台股進入震盪橫盤，資金稍微從科技類股撤出，但這個時候傳產的航運及汽車零組件等股票開始轉強，台股預估開始將會出現量能高檔拉回而指數進入橫向震盪，但包含科技類股及權值股及漲多的標的開始整理，反而先前沒有漲過的標的如航運及儲能等個股開始轉強，預估行情將進入拉回修正，但整理修正是好事情，那麼在12月份整理過後，明年第一季行情又將可以相當亮麗，因為短線指數強漲過後籌碼面就開始有凌亂的現象，稍微修正等待籌碼安定，則又是波段行情的延續。

今年最強勢的作帳集團：神盾

近期最受矚目的就非神盾集團莫屬，神盾 (6462)、安國(8054)、安格(6684)、迅杰(6243)、芯鼎(6695)全面亮燈漲停，其中這波集團作帳行情主要是先由安國(8054)的股價最先發動，主要是受惠近期安國宣布為搶進矽智財(IP)領域，將策略投資星河半導體，加速布局高速傳輸領域，並在未來縮短進入不同領域的時間，例如切入SerDes(序列器/解除序列器)、車用影想感測元件應用等領域，使安國可以轉型成IP授權及ASIC公司，這些神盾在近年的布局都開始逐步發酵，市場也開始關注集團的後續發展。

大同大學與台灣大學的老建築活化

近期媒體連續多篇有關大同大學歷史建築無照使用的報導，私立大學校院協進會理事長何明果、就是大同大學校長，他表示「臺灣的大學校園歷史建築」是值得探究的。2020年12月8日《聯合報》一篇標題為「台大修復文資向校友求助慘兮兮 募款3億只收到100萬」透露，台大這樣的建築近50處，維修經費龐大，急需募款。

AI終端應用加持 光纖股夯

人工智慧(AI)從觸不到的「雲」走到「端」的應用，過程相當漫長，隨著「雲」的大量建置，AI發展將邁入高峰期，終端應用延伸到各行各業，傳輸速度更快的光就成為焦點。

國巨引動低價被動元件大行情

此波自我判斷底部16162~15973，上漲到目前已漲約1500點，道瓊更大漲4080、納達漲1893點、連德法都大漲，我認為台股介於17700~17250箱型震盪，鞏固之後可呈階梯走高，而目前台股有十大千金股，本益比都達40~120倍，我認為環球晶、國巨以今年EPS各為45、40.5，明年為50、55元，將朝千金行列邁進，環球晶大漲將拉動中美晶、合晶上漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。