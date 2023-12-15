AI終端應用加持 光纖股夯

【文/賴建承】

人工智慧(AI)從觸不到的「雲」走到「端」的應用，過程相當漫長，隨著「雲」的大量建置，AI發展將邁入高峰期，終端應用延伸到各行各業，傳輸速度更快的光就成為焦點。

華星光回神，前鼎股價創高

附表光通訊指標股中，股價最高的為華星光(4979)，其2023年前3季EPS確實呈現逐季成長，分別為0.3元、0.62元、1.25元，尤其是每季的EPS都呈現倍增，累計前3季EPS有2.17元，近期股價轉強有機會帶動光纖股比價。華星光股價卻高達180元左右，這對於同樣獲利逐季成長的公司就顯得委屈了，這包括了前鼎(4908)及波若威(3163)。光通訊模組的前鼎(4908)，第二季EPS0.67元，較第一季0.43元，EPS成長率55.8%，第三季EPS則來到0.81元，累計前3季EPS有1.91元，股價已於12/11領先創波段新高，加上業績欠佳的上詮(3363)也處於波段高點，更凸顯業績表現更佳的波若威(3163)股價被低估。

波若威獲利逐季成長，本益比僅12倍

光纖被動元件大廠波若威，第一季EPS0.8元，第二季跳升至1.98元，EPS成長率高達148%，且第三季營收持續逐月成長，Q3EPS來到2.3元，累計前3季EPS高達5.11元，是華星光的一倍以上，此外，11月營收2.74億，月增率4.66%、年增率5.97%，顯示第四季業績可望更上層樓，全年EPS估7.7元，本益比僅12倍。

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1572期，訂購專線：02-6608-3998】