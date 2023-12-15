大同大學與台灣大學的老建築活化

【文/陳澤樂】

近期媒體連續多篇有關大同大學歷史建築無照使用的報導，私立大學校院協進會理事長何明果、就是大同大學校長，他表示「臺灣的大學校園歷史建築」是值得探究的。2020年12月8日《聯合報》一篇標題為「台大修復文資向校友求助慘兮兮 募款3億只收到100萬」透露，台大這樣的建築近50處，維修經費龐大，急需募款。

時任台大校長管中閔要募款，修繕台大文學院臺靜農教授溫州故居的老房子，總共向校友募款約2,765萬元，台大財金校友萬寶朱成志董事長在2021年也參與捐款，其實大同校友也曾多次捐款協助學校修繕校園的老房子，「志生紀念館」就是之前創辦人的林家老宅，捐給大同大學足以當古蹟，校友們捐了3,023萬元修繕，現在常辦展覽活動，更是校園重要的一景。

台大校方表示：「在民國60年以前的建築法，即建築物尚無需使用執照之前，其實這些都是合法的建築物，尤其是日據的時候根本沒有使用執照這個名詞，有一些建築物於當年在蓋的時候，就沒有做這樣的設計跟考量，現在要再增加進去，工程可能就不是那麼簡單。」校方坦言，補辦建築使用執照工程浩大，例如樓梯可能要再拓寬、老舊建築需再增設電梯、消防設施等等⋯。其實不只台大及大同，統計到2019年底，全台仍有214棟校舍沒有使用執照，國立大學共有15所，私立大學11所。

大同大學與大同高中分別於民國31年與45年成立，迄今皆已超過一甲子的老學校，學校都有歷史性的建築物。兩校設立於工業區也是行政院核准，一切合法，各棟皆早已完成建物耐震能力結構補強工程，完全及符合安檢規定。

大同大學董事會已籌妥二十億以上資金，並通過在校園的西北角、距離圓山捷運站步行約400步的校地，興建一棟如同大同人俗稱的白宮，即「尚志教育研究館」一樣亮眼的新地標，包含地下二層、地上八層合計7,500坪的新教學研究大樓，目前已經通過臺北市政府兩階段的都審，進入建築執照的申請，估計2026年底拚完工啟用。新大樓的建築外觀設計圖（如圖）。

雖然大同大樓舊的歷史建築維護良好，配合新大樓的興建，也計畫性逐步拆除更新，功成身退。這些老舊建築曾有其輝煌的歷史…曾經是全台大學最大的EMI、EMC暨微波通訊實驗室、全台最早研究半導體長晶技術的研究室，有部分的歷史建築物，也評估仿效台大作法申請變為古蹟。

為了響應政府明年補助私校學生每年3.5萬，大同大學董事會於今年7/3通過，今年起入學新生以及在校生(大學部、研究所)每人每年補助1.5萬元，以等同公立大學生每年的收費標準，希望能吸引優秀學生、增聘優良教師以加強教學研究。中美晶集團創辦人盧明光、前夏普社長戴正吳與啟碁董事長謝宏波等三位校友董事，今年8/3放颱風假當天召開「大同大學公益興學教育基金」發起人會議，接著10/3晚上召開30位發起人的會議，盼助母校回歸早期菁英教育，重返昔日榮耀。

大學與公司互不隸屬 擴大與各產業的合作

當初林尚志創辦人捐出財產八成興學，學校才會持有大同公司的股票，但是兩校董事會都沒有任何興趣指派法人代表去擔任大同公司的董監事，也沒有意願參與經營，大學與公司互不隸屬，雖然雙方過去有共同創辦人的歷史，但現在只是單純的鄰居。大同大學和校友們的企業，或者是各科技產業，都是平等互惠的合作往來！大同大學校友會理事朱成志認為，以前學校和公司關係良好，未來大同大學將擴大各產業的合作，將更發揚光大校友們在工商界的群體力量，校友們對學校向心力很強，都秉持「正誠勤儉」的校訓，希望大同大學有更好的發展。

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