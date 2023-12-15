【文/黃清照】

此波自我判斷底部16162~15973，上漲到目前已漲約1500點，道瓊更大漲4080、納達漲1893點、連德法都大漲，我認為台股介於17700~17250箱型震盪，鞏固之後可呈階梯走高，而目前台股有十大千金股，本益比都達40~120倍，我認為環球晶、國巨以今年EPS各為45、40.5，明年為50、55元，將朝千金行列邁進，環球晶大漲將拉動中美晶、合晶上漲。國巨上漲將拉動立隆、興勤、日電貿被動元件大行情。本益比低的封測如力成、欣銓、台星科、京元電、矽格、頎邦、日月光將呈良性輪漲，車電此波的華車、東陽、堤維西、昭輝、耿鼎、帝寶都創新高，這些進入箱型的高出低補差價應對，估要整理8~13天後有些又會走高，此8~13天內的整理將由凡甲、貿聯、胡連、興勤、健合興、騰輝、麗清、德微、順德、朋程走高。AI伺服器看好台光電、雙鴻、奇鋐、光寶科、健鼎、金居、承啟、欣興等，逢低拉回就會出現好買點。

國巨引動低價被動元件大行情：看好立隆

立隆Q1~Q3 EPS為1.04、1.35、1.69，前三季EPS 4.09，估全年EPS 5.5，讀者自行比較圖中的佳邦、定穎EPS，凸顯立隆嚴重低估。立隆專攻車用、通訊、工業用、航太、風電、消費電子。消費電子含PC、手機明年復甦，加上車用佔比25%，尤其車用過去由影音系統做起，近來擴展到附加價值高的引擎化油器、液晶儀錶板、汽車電動座椅、加上中系及美系電動車訂單也獲得，

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1572期，訂購專線：02-6608-3998】