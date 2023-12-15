IP千金股王的未來前景

【文/張文赫】

在股市多頭趨勢的推動下，我們目睹了股王們之間的競爭，世芯-KY一路不斷創下新高，這可能成為台股繼續上漲的催化劑。那麼，為何世芯-KY的股價今天再次創下新高呢？原因在於今天富邦發布了一份關於世芯-KY的報告，雖然今年和明年的獲利預估與市場共識一致，但唯一的不同之處在於，富邦已經預測到後年的每股盈利(EPS)將達到100元，這在其他產業幾乎難以想像，因為其他產業難以預測兩年後的情況。而這正是IP股的獨特之處，一旦IP開始被廣泛應用，利潤很容易逐步提高，因此才有人敢於提出對於後年獲利的預測。世芯-KY之所以能夠有如此高的獲利預估，除了AI伺服器客戶持續提高生產預期外，在車輛應用方面也有不小的收獲，多方面的貢獻使富邦對世芯-KY的盈利成長持續看好。

NRE和IP飆股方程式

IP股本益比大膽夢想50倍不為過，毛利率直逼70~100%，所有的未來趨勢「電子股都少不了IC設計+IP」搭配。將IP股分為成熟製程跟先進製程，其中智原(3035)扮演聯電(2303)IP重要一環，攜手合作，宣布推出4埠Gigabit乙太網路PHY矽智財與聯電(2303)28奈米HPC+製程平台，可以協助客戶開發更低功耗和高性能的新一代乙太網路設備和系統，智原自聯電(2303)分割出來後，持續瞄準先進製程項目，一直和聯電在AIoT、工業和多媒體應用等領域合作，並在成熟製程上開發全面的專業IP組合。

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