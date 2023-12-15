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今年最強勢的作帳集團：神盾

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文／王榮旭】

近期最受矚目的就非神盾集團莫屬，神盾 (6462)、安國(8054)、安格(6684)、迅杰(6243)、芯鼎(6695)全面亮燈漲停，其中這波集團作帳行情主要是先由安國(8054)的股價最先發動，主要是受惠近期安國宣布為搶進矽智財(IP)領域，將策略投資星河半導體，加速布局高速傳輸領域，並在未來縮短進入不同領域的時間，例如切入SerDes(序列器/解除序列器)、車用影想感測元件應用等領域，使安國可以轉型成IP授權及ASIC公司，這些神盾在近年的布局都開始逐步發酵，市場也開始關注集團的後續發展。

同時近兩年因大環境不佳、智慧型手機產業慘澹，感測器元件大廠之一的奧地利AMS因連續虧損情況嚴重，先前市場也傳出AMS將淡出部分產品市場，原先市場謠傳神盾將取得原先屬於昇佳的韓系手機廠感測晶片訂單，但經過調查顯示，神盾將取得的是韓系手機廠的真無線藍芽耳機(TWS)訂單，而非手機用感測元件訂單，AMS原先供貨給韓系手機廠的TWS無線耳機晶片則將由神盾拿下，另外神盾最快則是有機會在明年下半年進一步取得韓系手機廠的VCSEL感測元件訂單，這些都使得神盾未來在智慧型手機產業復甦時，成長空間相當大。

歐洲感測元件大廠ams-OSRAM近期傳出將逐步退出較低毛利的感測元件市場，最後可能僅留下旗艦手機客戶，其他如中低階手機、消費性等終端市場都將逐步淡出，業界也傳出，近期ams-OSRAM已經沒有再參與中低階機種的新案子，另外TWS市場也開始逐步退出。

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近期最受矚目的就非神盾集團莫屬，神盾 (6462)、安國(8054)、安格(6684)、迅杰(6243)、芯鼎(6695)全面亮燈漲停，其中這波集團作帳行情主要是先由安國(8054)的股價最先發動，主要是受惠近期安國宣布為搶進矽智財(IP)領域，將策略投資星河半導體，加速布局高速傳輸領域，並在未來縮短進入不同領域的時間，例如切入SerDes(序列器/解除序列器)、車用影想感測元件應用等領域，使安國可以轉型成IP授權及ASIC公司，這些神盾在近年的布局都開始逐步發酵，市場也開始關注集團的後續發展。

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