11月1500點過後！12月整理過後準備元月行情

【文/錢冠州】

11月台股大漲一千五百點過後，12月就進入醞釀下一波行情的時機，開始將會出現量能高檔拉回而指數進入橫向震盪，但包含科技類股及權值股及漲多的標的開始整理，反而先前沒有漲過的標的如航運及儲能等個股開始轉強，預估行情將進入拉回修正，但整理修正是好事情，那麼在12月份整理過後，明年第一季行情又將可以相當亮麗，因為短線指數強漲過後籌碼面就開始有凌亂的現象，稍微修正等待籌碼安定，則又是波段行情的延續。

2024年上半年選股主軸仍放在最具備成長潛力的消費性電子族群，包含手機及PC相關是我們持續在長波段看好的方向，不過，如果已經來到短線高檔區的標的，就不追價或先行獲利了結，指數將要就入整理，而大盤資金也從電子轉往非電子的航運及儲能等! 也許接下來的主流族群會換，12月行情我們的策略會稍微調整，暫時會先保留將近半數的現金，而長線看多消費性電子的個股以基本持股為主，部份股票將獲利出脫，另外抓短線資金在傳產族群，會以比較短線進出的策略! 大家要更注意盤中訊息。

瞄準明年第一季中系手機大爆發

中國智慧型手機將引領手機產業大復甦，而AI手機為領導需求的主軸，傳統手機市場，下半年看蘋果新機，而上半年則是安卓陣營的表現，

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