2024年記憶體大成長受惠股～威剛

【文/賴建承】

2024年半導體仍面臨極大之挑戰，不論是資本支出的下滑，需求復甦的緩慢，加上美中之間的科技戰，均讓半導體成長蒙上陰影，所幸在大環境不佳下，記憶體則在今年下半年開始量價齊揚。市調研究機構Gartner預估，2024年，全球半導體營收將回升到6240億美元，年增16.8%，其中，記憶體營收年增66.3%，若進一步區分DRAM和NAND，明年營收年增率將各為88%和49.6%，是2024年半導體營收恢復成長動能的主因。加上農曆年前有對記憶體拉貨跡象，同時明年1/9有CES展加持，研判記憶體族群可望啟動另一波行情。

小標：南亞科、十銓11月營收雙成長

日前顆粒大廠南亞科(2408)，股價突破了長期下降壓力線，千張大戶持股不斷增加，加上外資持續買超，配合南亞科11月營收28.74億，月增7.72%，年增3.71%，再度繳出「雙成長」的成績單，股價可望於拉回後再度轉強，畢竟不論由週KD或月KD均自50附近黃金交叉向上，顯示其中長線波段攻勢即將展開，建議逢低布局。至於模組廠方面，十銓(4967)，11月營收20.53億，月增率28.26%，年增率250.13%，股價也突破下降壓力線，只要月線站穩，股價有機會挑戰前高。至於威剛(3260)，11月營收40.94億，月增率8%，年增率56.21%，也是呈現雙成長，在歷經投信無情的砍殺後，股價可望重返多頭攻勢。

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