萬寶投資論壇 普徠仕專家解析未來投資契機

【文/陳澤樂】

萬寶證券投顧主辦「普徠仕2023投資論壇」，於12月6日在台北寒舍艾美酒店舉行。主題是「掌握全球及科技投資契機」，特別邀請普徠仕集團的亞太區多重資產解決方案策略師兼投資經理沈文婷 及 全球成長策略投資組合專家Rahul Ghosh擔任與會貴賓講者，分別針對「全球市場展望」及「全球及科技投資契機」議題分析。

這兩年全球金融市場因美國聯準會加速升息11次，股市及債市均出現大幅修正，但今年下半年風險情緒回溫帶動 股/債市的反彈，兩位專家針對近期市場動態及全年投資展望作精闢的見解。

沈文婷表示，未來偏正面的因素有核心通膨驅動的減緩、央行已接近緊縮政策的頂峰、勞動市場展現韌性、服務業熱絡、AI科技興起、企業和消費者槓桿率低、及與近期歷史比較殖利率具吸引力等；而負面因子則有高利率將維持更長時間、經濟衰退風險仍存在、地緣政治對峙、能源價格走高、勞動力依然供不應求、中國處於結構性減速、及市場主流仍限於少數個股。

在通膨較高時，短期對商品期貨似乎表現最佳，但對通膨敏感的股票表現更好。沈文婷建議投資人聚焦於景氣循環股、多元化的固定收益（非投資等級/新興市場/貸款）。資產配置方面，雖對股票持中立看法，但比較看好全球成長股及實質資產股，債券部分比較看好全球非投資等級債，而區域性則看好日本市場。

Rahul指出，有鑒於全球的投資環境出現轉變--從舊體制變換到新體制，過去舊體制是低利率、高度全球化、溫和通膨、高流動性、高估值等，也就是一個低通膨，低利率及高成長的環境；而新體制將是利率正常化、高通膨趨勢、去全球化、估值正常化，轉變成一個高通膨，高利率，成長趨緩的環境。而較高利率的環境將使得估值降低，從過去歷史得知通常高通膨將導致股市本益比的倍數降低。

Rahul看好AI的未來，認為AI人工智慧將對生產力產生重大影響，其中的AI晶片生態系統包括Nvidia，TSMC，ASML，Samsung，AMD，這些也是近期市場相當熱門的。而市場對短期和長期人工智慧受益者的價格定價也存在較大差距。短期受益者包括Alphabet、AMD、Amazon、ASML、Meta、Microsoft、Nvidia和Synopsys等科技七巨頭，而長期受益者是將是50支羅素1000 指數股票所組成的高盛長期AI 受惠股的組合。

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