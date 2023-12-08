晟德喊穩定配息 順藥急性缺血性腦中風新藥拼明年底解盲

【文／陳澤樂】

晟德(4123)出席「元富生技產業論壇」表示，明年生技醫藥產業景氣樂觀，但須關注國內外政經情勢、央行貨幣政策、全球通膨等三大關鍵變化，公司會盡最大努力維持營運的穩定及成長，也強調現金流足夠支持新發展，已做好未來幾年投資的資金規劃。晟德董事長王素琦表示，晟德前三季營運受到投資事業，市場波動影響，權益法及金融資產分別認列5.3億及9.7億虧損，每股虧損1.4元，但不影響公司核心現金流及日常營運。第三季底現金餘額約33億元，佔總資產的12%；股權投資約203億元，佔總資產的76%。負債方面，主要負債來自發行可轉債32.7億元，以及銀行借款等，負債比29%，每股淨值為28.91元。

股利政策: 晟德自2018年起每年穩定配發股票股利及現金股利，截至2023年已累計配發約51億元，資本額擴增至69億元，年均殖利率約4.2%。由於晟德保留盈餘及資本公積尚餘120億元，晟德承諾，未來將以穩定配息為目標，讓投資人安心!

而今年受到通貨膨脹、總體經濟下滑及俄烏戰爭影響，為因應全球資本市場低迷，晟德於2023年發行可轉債以儲備資金，截至10月底，現金餘額約30億元。強調在資金運用上將持續保持著謹慎且穩健的態度。

順藥(6353)董事長林榮錦指出：「一人中風可拖累兩代人、成本太高」，就因為有這樣的體悟，順藥傾全力發展急性缺血性腦中風新藥LT3001，目前該藥已於台、美、歐、中多國同步開展3個二期臨床試驗且進展順利，力拼於2024年底前進行試驗解盲。

目前全球共有1,600萬中風病人，並以每年新增600萬病人的速度成長，過去醫學界對出血超過4.5小時的病人束手無策，如今LT3001可望填補此空缺。若解盲順利，沒有其它對手的LT3001，一年可創造出60億到百億美元的藍海市場。

順藥解釋，LT3001是專為缺血性中風設計的First in Class創新藥物，具溶栓與神經保護雙效潛能，目前已進入3個關鍵性二期臨床試驗，包含單獨使用以及併用器械取栓之多劑量給藥設計。

林榮錦表示：「長年來缺血性中風一直缺乏有效治療手段，隨著LT3001臨床試驗收案快速推進，順藥也將迎來關鍵時刻，期待LT3001能翻轉全球中風醫療領域，打破治療天花板。」

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