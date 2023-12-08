誰是低基期低本益比才有暴利
【文/黃清照】
道瓊自8/1的35679~32327已跌5個浪，納達也一樣，所以我判斷道瓊在32586~32276完成下跌5浪，將有ABC三浪的上漲行情，果然道瓊自32327低點一口氣上漲到12/1的高點36264已漲3937點，納達也從12543漲到14423已漲1880點，台股我判斷底部在16162~15973(低點15975)，上漲到12/4高點17516已漲1541點，我認為國際股市漲到此漲幅過大且技術面KD指標出現背離，將要開始出現回檔，我認為指數將會回檔到17150~17043，但(A)高本益比的PA、矽光子、大部分重電、大部分IC設計、國防航太…將開始回檔(重電股的強勢屬末段的拉升)，而低本益比低基期的如上期所言的(B)被動元件、封測、矽晶圓、MOSFET、石英元件、低估AI伺服器(健鼎、光寶科、旺矽、力致、建準、台光電、雙鴻、承啟、金居、台燿…)及業績股(瑞儀、聯電、啟碁、智易、聯發科、聯詠、義隆電、矽創、玉晶光、嘉澤…)及車電(東陽、堤維西、裕隆、華車、貿聯、胡連、興勤…)，我認為這些股票會產生良性輪漲。這些拉回到17250~17150就會底部墊高，進一步走出自己上漲道路來，形成(B)震盪走高與(A)震盪走低的分道揚鑣，亦即選股不選市，尤其低基期且低本益比股將取成為眾人的選股的核心。
低基期低本益比才有暴利：興勤
興勤Q1~Q3 EPS分別為2.34、2.43、2.6元，合計前三季EPS 7.37，尤其Q3的本業獲利達4.07億表現非常好，估計今年EPS 9.5~9.9，
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