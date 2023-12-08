經營權爭霸飆股翻倍起漲點？

【文／張文赫】

最近兩支股票引人注目，那就是信用卡概念股的台灣銘板(6593)以及遊戲類股智冠(5478)，兩著看似風馬牛不相及，但有飆股關鍵點，就是「經營層和高層人士變動」。

六月份以來，提到的矽統(2363)、訊芯KY(6451)和精成科(6191)都經歷了內部高層變動和改革，並取得了股價翻倍的起飛點！最近熱門的安國(8054)和鈺創(5351)也符合【投資叫小赫】選股邏輯

1.高層人事變動

2.公司新產品、毛利率改善

3.國際大品牌的指名合作

4.公司改革轉型

這都符合飆股體質，不看EPS，看的是公司遠大夢想。

高層變動 轉型成功 大漲187%

台灣銘板(6593)在今年初董事長的位置，已經轉交由台灣銘板原本聘任的律師擔任，經營層的帶給公司新氣象，現任董事長本身除了熟稔法律之外，同時也對」加密貨幣」有所研究，上任後提出了冷錢包產品的概念，拓展新的業務領域，從財報中也能發現今年的營收的確維持著成長的態勢，甚至10月營收還創下了歷史新高，股價也就連連噴發，股價70元飆漲到到190.5元，距離起漲點漲了187%。

除了「新事業轉型成功」增加收益，台灣銘板(6593)還有一個特殊之處，不容易被一般投資者發現。通過「萬寶龍指標」，發現台灣銘板去年底發行的可轉換公司債(CB)在漲了一倍後，遽然幾乎無人轉換!!一般來說，大家可能會在賺取10%或20%的利潤時就轉換，可怕的是現股價位180元，但可轉債價格500元….

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