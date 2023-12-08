MCU復甦的受惠者：新唐

【文／王榮旭】

經過一年多的時間調整，MCU市場最差狀況已過：歷經數季的庫存調整，近期已經傳出中國MCU廠商已停止先前殺價清庫存的策略，部分產品甚至開始漲價，雖然國內MCU 相關廠商因產品應用以消費性電子市場為主，近期仍處於庫存調整階段，不過部分產品的庫存水位已逐步趨於健康，且開始有小量急單出現，國內MCU的重要指標新唐(4919)成為這波市場回溫最大的受惠者。

最近中國開始數家廠商已陸續釋出MCU市場已觸底的訊息，價格止跌回穩配合庫存持續去化，代表MCU市場最差狀況已過，雖然短期仍難見到大舉回補庫存的狀況，但新唐日前的法說會上表示，只要明年的需求跟今年相當，少了通路庫存調整的影響，整體營運表現將會轉為正向，另外，國際大廠德儀為首的多家美商，因先前市場需求將減緩中國MCU市場布局，這也使得新唐有機會承接這塊市場大餅。

除了MCU以外，新唐在併入日本Panasonic半導體後，近年在車用及工控產品的比重持續增加，積極開發電源管理IC產品以搶佔中國電動車市場商機，預期2024年的營收貢獻將會有顯著成長，目標是2025年中國市場營收佔比達到三分之一。至於在遠端伺服器管理晶片(BMC)產品方面，新唐與微軟共同開發的Hydra BMC產品將在2024年開始放量，且隨著AI server的佔比續增，將同步帶動BMC的用量成長，

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