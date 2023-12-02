【文/錢冠州】

每年的年底到隔年第一季都是行情多頭的重點時刻! 去年11月台股大漲，啟動了這一波多頭行情，而今年十月份多項利空打壓，把台股指數壓到一萬六千點還跌破，但卻又創造出絕佳時機! 這行情在清洗籌碼過後又看到起飛的絕佳機會，產業面來看，智慧型手機及電腦明顯上揚，這從包含台積電及聯發科先前的法說都可以抓到這樣的趨勢，而針對這樣的方向，都已經體現在我們現階段的持股，漲多或有震盪，但我們所買進的也都是趨勢第一線的股票，不過走強股的震盪拉回也勢必劇烈，不過這也是我們要抓大波段行情很重要的經歷過程，目前整體行情來說，市場各項短中長指標紛紛轉多，然市場投資人的信心依舊薄弱，這是好事也是壞事，壞的是利多非常少，甚至震盪起來就劇烈，但好的卻是籌碼還相當安定，即使大漲千點過後，還是多頭起點。

再以大環境來看現在的股市，十月以來的利空確實淡化，美債殖利率已經由高檔往下，而以巴衝突初步有和緩的跡象，所以從金融面的數據來看，就是殖利率及VIX指數由高檔拉回，油價也是明顯重挫，另外，美元指數高檔轉弱而轉成亞洲貨幣普遍走強，那麼，外資會不會源源不絕的來到台灣呢？非常有機會。

摺疊手機會有爆發性成長

2024年手機產業全面恢復成長，但其中摺疊手機將大放異彩，成長率則有機會翻倍向上，這個族群的關鍵股票並不多，但我們掌握了其中的指標股。

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