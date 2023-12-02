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國道施工慘劇…台電上空電纜掉落釀1死4傷 驚悚瞬間全拍下

台東一資源回收場傳火警…廢墟中驚見F-5E戰機機體 空軍司令部回應

作夢行情啟動

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文/錢冠州】

每年的年底到隔年第一季都是行情多頭的重點時刻! 去年11月台股大漲，啟動了這一波多頭行情，而今年十月份多項利空打壓，把台股指數壓到一萬六千點還跌破，但卻又創造出絕佳時機! 這行情在清洗籌碼過後又看到起飛的絕佳機會，產業面來看，智慧型手機及電腦明顯上揚，這從包含台積電及聯發科先前的法說都可以抓到這樣的趨勢，而針對這樣的方向，都已經體現在我們現階段的持股，漲多或有震盪，但我們所買進的也都是趨勢第一線的股票，不過走強股的震盪拉回也勢必劇烈，不過這也是我們要抓大波段行情很重要的經歷過程，目前整體行情來說，市場各項短中長指標紛紛轉多，然市場投資人的信心依舊薄弱，這是好事也是壞事，壞的是利多非常少，甚至震盪起來就劇烈，但好的卻是籌碼還相當安定，即使大漲千點過後，還是多頭起點。

再以大環境來看現在的股市，十月以來的利空確實淡化，美債殖利率已經由高檔往下，而以巴衝突初步有和緩的跡象，所以從金融面的數據來看，就是殖利率及VIX指數由高檔拉回，油價也是明顯重挫，另外，美元指數高檔轉弱而轉成亞洲貨幣普遍走強，那麼，外資會不會源源不絕的來到台灣呢？非常有機會。

摺疊手機會有爆發性成長

2024年手機產業全面恢復成長，但其中摺疊手機將大放異彩，成長率則有機會翻倍向上，這個族群的關鍵股票並不多，但我們掌握了其中的指標股。

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每年的年底到隔年第一季都是行情多頭的重點時刻!

Wi-Fi 7的受益股：宏捷科

根據中國信通院指出，今年九月中國手機出貨3,328萬支月增75.28%，年增59.05%，是去年一月至今最高的出貨量，先前市場對中國整體需求疲弱狀況第三季即出現改善跡象的看法，此外，媒體報導中國十一長假期間手機銷售量也有明顯的成長，因此我們可以看到第四季當地手機銷售表現就已經有好的開始，雖然十一長假期間熱銷機種以華為Mate 60等旗艦款為主，另外近期中、低階機種需求亦受旗艦機種帶動而增溫， 預估宏捷科第四季受惠程度也會隨之提升，表現將優於先前市場預期。

集團作帳雙箭頭～南亞科、華邦電

國際記憶體大廠減產保價策略奏效，加上華為Mate 60新機銷售暢旺，業者提前推出新機，帶動行動DRAM需求，且三星控制出貨量，造成PC業者補庫存時間延長，配合伺服器、網路攝影機、網通等需求升溫，啟動了記憶體庫存回補，進而讓第四季合約價優於市場預期。

最獨佔鰲頭趨勢股

想像一下2024大趨勢是什麼?「低軌衛星」跟「摺疊手機」!從聯發科(2454)發表地表最強的手機晶片「天磯9300」手機迎來十年大轉變!作為IC設計龍頭領導趨勢，華為衛星手機秒殺，兩大指標揭開2024年序幕。而馬斯克的「星鏈」SpaceX明年營收將增至150億美元，大膽假設，手機透過低軌衛星與世界連接，世界上沒有最遙遠的距離，近期馬斯克 SpaceX 的星鏈積極連續試發衛星非常密集，預計將在未來幾年部署 5000顆星到軌道上，連亞馬遜Kuiper計畫部署3236顆衛星，到底誰能兩邊通吃?

博晟擴大抗生素產能 因應黴漿菌疫情缺藥風險

博晟生醫（6733）宣布將提前放大旗下抗生素產品產能，以因應國內抗生素短缺情況及可能爆發之黴漿菌疫情。曾任台北榮總感染科醫師及感染症醫學會副秘書長的董事長陳德禮指出，中國近期爆發的黴漿菌疫情，國內感染症專家預測很有可能被經常往返兩岸的民眾帶回境內，可能引爆下一波傳染症疫情。

集四大產業皆復甦的大飆股

先前台股底部我估16162~15973、最低點來到15975，在周KD牛背離交叉向上，我判斷有1200點行情，結果11/21漲到17424約略漲1400點，由於短期漲幅過大，我判斷將介於17463~17043呈選股不選市，高本益比股會做拉回整理，如PA、矽光子、國防航太…

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