博晟擴大抗生素產能 因應黴漿菌疫情缺藥風險

【文/陳澤樂】

博晟生醫（6733）宣布將提前放大旗下抗生素產品產能，以因應國內抗生素短缺情況及可能爆發之黴漿菌疫情。曾任台北榮總感染科醫師及感染症醫學會副秘書長的董事長陳德禮指出，中國近期爆發的黴漿菌疫情，國內感染症專家預測很有可能被經常往返兩岸的民眾帶回境內，可能引爆下一波傳染症疫情。

陳德禮表示，黴漿菌主要是經飛沫傳染，感染初期不會流鼻涕，症狀是咳嗽、喉嚨痛、發燒等，是兒童常見呼吸道病菌，全年均可見感染案例。治療黴漿菌使用的藥物以「抗生素」為主，但第一線藥物「紅黴素」，細菌對它的抗藥性已經高達五、六成，可使用的抗生素剩下氟喹諾酮（fluoroquinolone）及四環黴素 （如minocyline）類抗生素，然而氟喹諾酮不適用於兒童，minocycline適用於大於八歲的病人。

國內多重抗藥性細菌日益猖狂，博晟為因應此情形開發抗生素產品美諾幸凍晶注射劑（“minocycline”），主要應用於治療鮑氏不動桿菌（Acinetobacter baumannii）及其他多重抗藥性細菌如嗜麥芽窄食單胞菌（Stenotrophomonas maltophilia）及伊莉莎白菌（Elizabethkingia spp.）等感染症。為了因應抗藥性黴漿菌疫情爆發風險，博晟內部已與供應商及代工廠緊急協調相關作業，提前放大產品產能，加強藥品供應以共同面對迫切的危機。

博晟（6733）抗生素產品於本年度3月取得健保署核准納入健保給付，目前已可供應全國近百間醫療院所臨床所需，其中醫學中心的供應比例高達八成，博晟同步調整人力分配，加速於通路端的進院作業，確保在疫情爆發時，大部分的醫療院所都能取得藥品滿足臨床需求。

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