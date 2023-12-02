【文/黃清照】

先前台股底部我估16162~15973、最低點來到15975，在周KD牛背離交叉向上，我判斷有1200點行情，結果11/21漲到17424約略漲1400點，由於短期漲幅過大，我判斷將介於17463~17043呈選股不選市，高本益比股會做拉回整理，如PA、矽光子、國防航太…，但好股估計回到17150~17200就可切入，甚至底部會墊的更高，而主軸就在手機+NB復甦到底誰才是最佳受益者，如PA大部分受益手機復甦，就像全新受益手機+少部分的數據中心及車用，今年EPS 2.4股價已漲到169，如此投資人請參考圖中所列說明。

被動元件、石英元件、封測、矽晶圓、晶圓代工集手機+NB+車用+工控+5G+網通+(國防航太+儲能)等多重利多股才是大潛力股，請仔細參閱圖中說明，另低估的電動車、ＡＩ伺服器，如華泰、力致、旺矽、健鼎、光寶科、雙鴻、金居、承啟、建準、創意、世芯、南電、欣興…及貿聯、胡連、騰輝、東陽、健合興、帝寶、佳邦、堤維西、裕隆、興勤都看好，這些股票欲小不易。

集四大產業皆復甦的大飆股：國巨

國巨前三季EPS 30.43元，Q4再併入法國施耐德高階工業感測器事業部可貢獻營收，法人估Q4營收季增3%，毛利率、營利率也會增加，分別達34.2%、29.2%，而公司表明明年Q2開始復甦，但處谷底的Q4及明年Q1業績仍然非常好，明年在四大產業：車用、工控等高階分別佔營收比的24%、33%，

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1570期，訂購專線：02-6608-3998】