快訊

國道施工慘劇…台電上空電纜掉落釀1死4傷 驚悚瞬間全拍下

台東一資源回收場傳火警…廢墟中驚見F-5E戰機機體 空軍司令部回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集四大產業皆復甦的大飆股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文/黃清照】

先前台股底部我估16162~15973、最低點來到15975，在周KD牛背離交叉向上，我判斷有1200點行情，結果11/21漲到17424約略漲1400點，由於短期漲幅過大，我判斷將介於17463~17043呈選股不選市，高本益比股會做拉回整理，如PA、矽光子、國防航太…，但好股估計回到17150~17200就可切入，甚至底部會墊的更高，而主軸就在手機+NB復甦到底誰才是最佳受益者，如PA大部分受益手機復甦，就像全新受益手機+少部分的數據中心及車用，今年EPS 2.4股價已漲到169，如此投資人請參考圖中所列說明。

被動元件、石英元件、封測、矽晶圓、晶圓代工集手機+NB+車用+工控+5G+網通+(國防航太+儲能)等多重利多股才是大潛力股，請仔細參閱圖中說明，另低估的電動車、ＡＩ伺服器，如華泰、力致、旺矽、健鼎、光寶科、雙鴻、金居、承啟、建準、創意、世芯、南電、欣興…及貿聯、胡連、騰輝、東陽、健合興、帝寶、佳邦、堤維西、裕隆、興勤都看好，這些股票欲小不易。

集四大產業皆復甦的大飆股：國巨

國巨前三季EPS 30.43元，Q4再併入法國施耐德高階工業感測器事業部可貢獻營收，法人估Q4營收季增3%，毛利率、營利率也會增加，分別達34.2%、29.2%，而公司表明明年Q2開始復甦，但處谷底的Q4及明年Q1業績仍然非常好，明年在四大產業：車用、工控等高階分別佔營收比的24%、33%，

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1570期，訂購專線：02-6608-3998】

延伸閱讀

科技ETF 績效搶眼

最牛一輪／國巨帶勁 凱基36耀眼

有題材、有利多還要有什麼？ 韓國第一股票YouTuber拆解主力手法、教你找到下一支飆股

主力被打趴！ 堅持不出貨、趁股價低時收購股份 散戶爽賺飆股

相關新聞

作夢行情啟動

每年的年底到隔年第一季都是行情多頭的重點時刻!

Wi-Fi 7的受益股：宏捷科

根據中國信通院指出，今年九月中國手機出貨3,328萬支月增75.28%，年增59.05%，是去年一月至今最高的出貨量，先前市場對中國整體需求疲弱狀況第三季即出現改善跡象的看法，此外，媒體報導中國十一長假期間手機銷售量也有明顯的成長，因此我們可以看到第四季當地手機銷售表現就已經有好的開始，雖然十一長假期間熱銷機種以華為Mate 60等旗艦款為主，另外近期中、低階機種需求亦受旗艦機種帶動而增溫， 預估宏捷科第四季受惠程度也會隨之提升，表現將優於先前市場預期。

集團作帳雙箭頭～南亞科、華邦電

國際記憶體大廠減產保價策略奏效，加上華為Mate 60新機銷售暢旺，業者提前推出新機，帶動行動DRAM需求，且三星控制出貨量，造成PC業者補庫存時間延長，配合伺服器、網路攝影機、網通等需求升溫，啟動了記憶體庫存回補，進而讓第四季合約價優於市場預期。

最獨佔鰲頭趨勢股

想像一下2024大趨勢是什麼?「低軌衛星」跟「摺疊手機」!從聯發科(2454)發表地表最強的手機晶片「天磯9300」手機迎來十年大轉變!作為IC設計龍頭領導趨勢，華為衛星手機秒殺，兩大指標揭開2024年序幕。而馬斯克的「星鏈」SpaceX明年營收將增至150億美元，大膽假設，手機透過低軌衛星與世界連接，世界上沒有最遙遠的距離，近期馬斯克 SpaceX 的星鏈積極連續試發衛星非常密集，預計將在未來幾年部署 5000顆星到軌道上，連亞馬遜Kuiper計畫部署3236顆衛星，到底誰能兩邊通吃?

博晟擴大抗生素產能 因應黴漿菌疫情缺藥風險

博晟生醫（6733）宣布將提前放大旗下抗生素產品產能，以因應國內抗生素短缺情況及可能爆發之黴漿菌疫情。曾任台北榮總感染科醫師及感染症醫學會副秘書長的董事長陳德禮指出，中國近期爆發的黴漿菌疫情，國內感染症專家預測很有可能被經常往返兩岸的民眾帶回境內，可能引爆下一波傳染症疫情。

集四大產業皆復甦的大飆股

先前台股底部我估16162~15973、最低點來到15975，在周KD牛背離交叉向上，我判斷有1200點行情，結果11/21漲到17424約略漲1400點，由於短期漲幅過大，我判斷將介於17463~17043呈選股不選市，高本益比股會做拉回整理，如PA、矽光子、國防航太…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。