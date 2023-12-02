【文/張文赫】

想像一下2024大趨勢是什麼?「低軌衛星」跟「摺疊手機」!從聯發科(2454)發表地表最強的手機晶片「天磯9300」手機迎來十年大轉變!作為IC設計龍頭領導趨勢，華為衛星手機秒殺，兩大指標揭開2024年序幕。而馬斯克的「星鏈」SpaceX明年營收將增至150億美元，大膽假設，手機透過低軌衛星與世界連接，世界上沒有最遙遠的距離，近期馬斯克 SpaceX 的星鏈積極連續試發衛星非常密集，預計將在未來幾年部署 5000顆星到軌道上，連亞馬遜Kuiper計畫部署3236顆衛星，到底誰能兩邊通吃?

華為Mate X5頂規讓網友呼聲為「電子茅台」， 掀起摺疊手機風潮，摺疊手機最大賣點是「軸承」像兆利(3548)、富士達(6805)、新日興(3376)，除之之外，就是被華為欽點明年新款高階P與Mate系列HDI第一供應商華通(2313)，以市場反應銷售，預估2024年至少成長2倍，華通手機產品線占營收比重逾3成的水準，美系手機占比重約80%、中系手機占比重約20%，華為手機打著「愛國情操」賣缺貨!賣到打趴iPhon15，讓市場超乎預期，變成市場新寵焦點，吸引中國品牌像是OPPP、小米、VIVO紛紛掀起摺疊風潮，華通也成功切入中國各大品牌手機的折疊機主板，整個中國市場獨佔鰲頭。

華通為星鏈低軌衛星板的主供應商，天上衛星”獨家供應”，地面接收端的部也是主力供應商，若低軌衛星大顯神威，華通肯定營收大爆炸。

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