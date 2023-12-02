Wi-Fi 7的受益股：宏捷科

【文／王榮旭】

根據中國信通院指出，今年九月中國手機出貨3,328萬支月增75.28%，年增59.05%，是去年一月至今最高的出貨量，先前市場對中國整體需求疲弱狀況第三季即出現改善跡象的看法，此外，媒體報導中國十一長假期間手機銷售量也有明顯的成長，因此我們可以看到第四季當地手機銷售表現就已經有好的開始，雖然十一長假期間熱銷機種以華為Mate 60等旗艦款為主，另外近期中、低階機種需求亦受旗艦機種帶動而增溫， 預估宏捷科第四季受惠程度也會隨之提升，表現將優於先前市場預期。

宏捷科為砷化鎵晶圓代工廠，目前總產能為每月2萬片，僅次於穩懋，但就現有無塵室空間而言，最大產能規模可達4 萬片/月，換言之，在市場需求增溫時，宏捷科僅需購置、安裝機台，並通過客戶認證後，即可擴大產能規模部份客戶甚至未要求認證。目前宏捷科2023年、2024年的產能目標分別為2.2萬片/月、2.5 萬片/月。宏捷科的產品線包括PA(power amplifier，功率放大器) 營收比重80~85%、switch/LNA(開關/low noise amplifier低雜訊放大器)等射頻(RF，radio frequency)產品則佔10~15%。其中，PA多以HBT製程生產，switch、LNA則多以HEMT製程生產。此外，宏捷科亦生產光電產品線，主要為供3D感測光源之用的VCSEL，營收比重則為3~5%。若再就各產品線的終端應用而言， 訂單則多來自Wi-Fi、手機，近幾年營收比重分別為30~60%、35~65%。

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