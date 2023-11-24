快訊

國軍爆醜聞！陸戰、海軍3單位採購弊案浮報公款 自首下場大不同

SUPER SOCO攜手能海電能 打造充電式電動機車生態圈

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文/陳澤樂】

SUPER SOCO深耕台灣邁向第七年，除了不斷推陳出新精進產品，今年第四季起上市的所有車款，均可使用能海電能全新的超級充電樁，讓電動機車外出超充補電增加續航，到達目的地再完全充飽，不但免除了里程焦慮，更能保護電池讓壽命延長。本次沙崙智慧周現場展出SUPER SOCO 2024全新系列車型，搭配能海超充樁，歡迎有興趣的朋友於11/24-26蒞臨大台南會展中心參觀。

本次SUPER SOCO展出的車型由新世代產品 TS STREET HUNTER領軍，讓您體驗酷帥好玩的電動街車。另同步展出，全新與歐洲同步的歐洲電動國民機車VMOTO F01、超長續航力外送神車CPX、縱橫山林的電動越野車Off-Road，以及全球電動檔車銷售冠軍TCMAX等等車型。

能海充電樁為全球首創的多功能充電樁，只要是充電式機車皆可適用。該產品分別提供快充(5A~10A)及超充(30A~60A)至少每次10分鐘的兩種補電服務(即5A-60A快充、超充技術)，單座充電站最高可提供4輛電動機車同時充電。

在安全方面，能海電能奠基於過去六年多經營充電站的經驗，自主研發出多功能充電樁，透過主動式安全電壓偵測系統，可以判斷出不同類型機車不同電壓等級電池，給予適當充電電流，一旦偵測到電池故障造成電壓電流異常，即會停止充電確保設備及各型電動機車安全。

【更多精彩內容請見萬寶週刊1569期，訂購專線：02-6608-3998】

延伸閱讀

為明年純電Macan先佈局！台灣保時捷於中部新增兩座高速充電站

平均每150公里一座高速充電站！台灣保時捷於新北市增設高速充電站

基市府政策轉折 蔡適應公開「感謝」昔對手謝國樑

新電池可能讓成本砍一半！BMW：將與特斯拉沒有任何差距

相關新聞

ARM欽點的明日之星：智原

一直以來，國內的半導體產業鏈就相當完整，尤其在龍頭指標台積電積極扶持國內的上、中、下游相關產業鏈的帶動下，我可以看到家登、帆宣等相關設備廠業績也相較過去蒸蒸日上，但國內除了台積電在先進製程領導相關產業鏈以外，國內的聯電也積極在特殊製程方面佈局，而在這當中智原(3035)也扮演了相當重要的角色，尤其公司獲得ARM青睞後，未來表現更是令市場充滿想像空間。

業績大成長的電動車開始大漲

從我告訴讀者納達從14446跌到12543已下跌5浪，將出現ABC三浪行情，但目前納達已經漲到14284，台股也在我預估的底部16162~15973落底(低點15975)到11/21已經漲到17419，當上漲到17463有大壓力且日KD已處絕對高檔，所以一定會做拉回

AI所需資料傳輸量上升 帶動通訊需求

之前不斷重複跟大家提過得，由於AI需要大量資料進行運算，AI已進化到二部曲，【AI+IP+IC】為主軸，因此「決戰2024年新商品就是PC」，對於資料傳輸量的要求就會提升，十年磨一劍的PC也該輪到替換新世代，所以在這一波小型IC設計【漲三小】IC概念股率先發動

台積電加持的光感測股～精材

輝達Q3營收181.2億美元，年增206%，毛利率高達75%，EPS4.02美元，年增593%，由於美國收緊出口管制，輝達表示，對中國等國家的銷售預估將在第四季大幅下滑，所幸其他國家的需求可望幫助彌補銷售損失，Q4財測營收200 億美元，毛利率約75.5%，但仍讓市場產生疑慮，盤後股價一度走低，也影響了台灣AI伺服器供應鏈之股價。但建承日前已說，在2024年將是邊緣運算大爆發時代，PC、NB、手機、穿戴裝置、汽車等與AI的連接，新應用將啟動龐大換機需求。

SUPER SOCO攜手能海電能 打造充電式電動機車生態圈

SUPER SOCO深耕台灣邁向第七年，除了不斷推陳出新精進產品，今年第四季起上市的所有車款，均可使用能海電能全新的超級充電樁，讓電動機車外出超充補電增加續航，到達目的地再完全充飽，不但免除了里程焦慮，更能保護電池讓壽命延長。

轉機威力的黑馬股

十月開始不斷強調第四季台股主軸是以「IC設計」+「展望明年第一季夢想」大行情，今年的IC通路股文曄(3036)、大聯大(3702)、至上(8112)受惠AI概念股還有合併眾效，股票一路北上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。