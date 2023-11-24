SUPER SOCO攜手能海電能 打造充電式電動機車生態圈

【文/陳澤樂】

SUPER SOCO深耕台灣邁向第七年，除了不斷推陳出新精進產品，今年第四季起上市的所有車款，均可使用能海電能全新的超級充電樁，讓電動機車外出超充補電增加續航，到達目的地再完全充飽，不但免除了里程焦慮，更能保護電池讓壽命延長。本次沙崙智慧周現場展出SUPER SOCO 2024全新系列車型，搭配能海超充樁，歡迎有興趣的朋友於11/24-26蒞臨大台南會展中心參觀。

本次SUPER SOCO展出的車型由新世代產品 TS STREET HUNTER領軍，讓您體驗酷帥好玩的電動街車。另同步展出，全新與歐洲同步的歐洲電動國民機車VMOTO F01、超長續航力外送神車CPX、縱橫山林的電動越野車Off-Road，以及全球電動檔車銷售冠軍TCMAX等等車型。

能海充電樁為全球首創的多功能充電樁，只要是充電式機車皆可適用。該產品分別提供快充(5A~10A)及超充(30A~60A)至少每次10分鐘的兩種補電服務(即5A-60A快充、超充技術)，單座充電站最高可提供4輛電動機車同時充電。

在安全方面，能海電能奠基於過去六年多經營充電站的經驗，自主研發出多功能充電樁，透過主動式安全電壓偵測系統，可以判斷出不同類型機車不同電壓等級電池，給予適當充電電流，一旦偵測到電池故障造成電壓電流異常，即會停止充電確保設備及各型電動機車安全。

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