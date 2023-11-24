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國軍爆醜聞！陸戰、海軍3單位採購弊案浮報公款 自首下場大不同

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台積電加持的光感測股～精材

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文／賴建承】

輝達Q3營收181.2億美元，年增206%，毛利率高達75%，EPS4.02美元，年增593%，由於美國收緊出口管制，輝達表示，對中國等國家的銷售預估將在第四季大幅下滑，所幸其他國家的需求可望幫助彌補銷售損失，Q4財測營收200 億美元，毛利率約75.5%，但仍讓市場產生疑慮，盤後股價一度走低，也影響了台灣AI伺服器供應鏈之股價。但建承日前已說，在2024年將是邊緣運算大爆發時代，PC、NB、手機、穿戴裝置、汽車等與AI的連接，新應用將啟動龐大換機需求。

光感測掀起新AI概念旋風

AI從觸不到的「雲」走到「端」的應用，過程相當漫長，隨著「雲」的大量建置，研判AI發展將邁入高峰期，終端應用延伸到各行各業，同時進入你我的生活中。目前各國AI家庭終端應用普及率尚低，但應用已逐漸增加，包括自動駕駛車、智能家居、工業4.0、廣告投放，甚至是手機、NB及PC等應用，生成式AI將讓未來的世界更加精彩。而這些必須要透過感測器或聲控來連接，受惠產業包括IC設計、多鏡頭、3D感測器及聲音傳輸接收產業。日前筆者於萬寶月刊已介紹過聲控的美律(2439)，股價也創下波段高，本期週刊則看好感測相關股票。包括IR感應器後段封測的精材 (3374)；VSCEL元件的穩懋(3105)、宏捷科(8086)；VSCEL設備的致茂(2360)；RW wafer的同欣電(6271)；3D手勢感測的的原相(3374)；

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業績大成長的電動車開始大漲

從我告訴讀者納達從14446跌到12543已下跌5浪，將出現ABC三浪行情，但目前納達已經漲到14284，台股也在我預估的底部16162~15973落底(低點15975)到11/21已經漲到17419，當上漲到17463有大壓力且日KD已處絕對高檔，所以一定會做拉回

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輝達Q3營收181.2億美元，年增206%，毛利率高達75%，EPS4.02美元，年增593%，由於美國收緊出口管制，輝達表示，對中國等國家的銷售預估將在第四季大幅下滑，所幸其他國家的需求可望幫助彌補銷售損失，Q4財測營收200 億美元，毛利率約75.5%，但仍讓市場產生疑慮，盤後股價一度走低，也影響了台灣AI伺服器供應鏈之股價。但建承日前已說，在2024年將是邊緣運算大爆發時代，PC、NB、手機、穿戴裝置、汽車等與AI的連接，新應用將啟動龐大換機需求。

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轉機威力的黑馬股

十月開始不斷強調第四季台股主軸是以「IC設計」+「展望明年第一季夢想」大行情，今年的IC通路股文曄(3036)、大聯大(3702)、至上(8112)受惠AI概念股還有合併眾效，股票一路北上。

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