AI所需資料傳輸量上升 帶動通訊需求

【文/張文赫】

之前不斷重複跟大家提過得，由於AI需要大量資料進行運算，AI已進化到二部曲，【AI+IP+IC】為主軸，因此「決戰2024年新商品就是PC」，對於資料傳輸量的要求就會提升，十年磨一劍的PC也該輪到替換新世代，所以在這一波小型IC設計【漲三小】IC概念股率先發動；最注目就是神盾安國集團的安國(8054)、迅杰(6243)、驊訊(6237)、揚智(3041)…等，到後來百元的左右的IC股接棒發動，尤其在電源管理IC最強勢是茂達(3168)，新產品效益陸續發酵，包括通訊、DDR 5、Mini LED背光、風扇驅動等應用動能漸增，未來AI伺服器需求動能大幅崛起的同時，茂達目前是市場上少數打入DDR5電源管理IC市場的供應商，明年出貨動能將有望明顯攀升。

也看到最具話題爭議的【矽光子】昨天發動猛烈攻勢，今年正在從主流的100G慢慢轉移至400G，明年可能400G漸漸過渡到800G的過程，而在這樣的規格提升過程中，光通訊概念股有很多想像夢想空間。華星光(4979)，作為美國網通大廠邁威爾的指定供應商，為了滿足今年擴廠，已通過現金增資案，而華星光的營收屢創新高。

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