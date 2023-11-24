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國軍爆醜聞！陸戰、海軍3單位採購弊案浮報公款 自首下場大不同

ARM欽點的明日之星：智原

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文／王榮旭】

一直以來，國內的半導體產業鏈就相當完整，尤其在龍頭指標台積電積極扶持國內的上、中、下游相關產業鏈的帶動下，我可以看到家登、帆宣等相關設備廠業績也相較過去蒸蒸日上，但國內除了台積電在先進製程領導相關產業鏈以外，國內的聯電也積極在特殊製程方面佈局，而在這當中智原(3035)也扮演了相當重要的角色，尤其公司獲得ARM青睞後，未來表現更是令市場充滿想像空間。

上週微軟也發表了自研的Cobalt 100 CPU，採用Arm Neoverse CSS平台設計，兒智原為台廠中唯一被ARM納入ARM Total Design計畫的ASIC設計業者，透過ARM的關係有利智原拓展新客戶，現階段雖然仍在發酵階段，但我認為有利智原推動中長期伺服器業務，另智原在第三階段ASIC典範轉移中的2.5D、3D封裝當中的中介層、生態系管理也開始急起直追，有利中長期ASIC業務發展。近期智原也和聯電聯手推出了新的矽智財(IP)技術，該項技術將會應用在聯電的28奈米高效能運算(HPC)網通應用，客戶透過聯電此解決方案，能有效開發出更高性能且功號更低的乙太網路設備。

這產品對於智原來說將是一項新的成長動能，我們要知道矽智財(IP)的技術毛利率為100%，新技術及產品推出將有助智原改善產品組合，提升公司的獲利表現，公司先前就看好IP業務將是Q4及未來最重要成長動能，在IP業務帶動下Q4毛利率有隨著未來需求及旺季改善。

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