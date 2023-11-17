AI啟動 智慧型手機全面回升

【錢冠州】

台積電(2330)及聯發科(2454)的十月營收均創下亮麗成績，均創下月增大幅增加的基本面利多，台積電在先前法說提及，消費性電子如手機及PC等均看到回升的曙光! 而屬於手機晶片大廠的聯發科也對於2024年的基本面表現評估樂觀，因此，會不會在沉寂兩年過後的智慧型收機市場迎接來大回升行情呢？

這一波多頭氣勢首先由聯發科所帶動，11/6正式發表最新晶片天璣9300，各項跑分大贏高通Snapdragon 8，但這卻僅是2024年手機火熱的開端，蘋果預估也不會寂寞，所以可以預見，明年上半年先看安卓的智慧型手機成長，下半年仍是蘋果的重頭戲，尤其，當AI導入智慧型手機，沉寂兩年的手機市場會不會迎接來大換機潮，手機相關供應鏈，就值得期待。

我在700多元時公開喊進聯發科(2454)，就是著眼在AI手機題材所帶動的成長，從聯發科開始，包含鈺太(6679)、昇佳電子(6732)、茂達(6138)等，都是與手機/PC等消費性電子相關的IC設計標的，而股價均出現低檔向上翻揚的走勢，而且因為我們關注在低檔，所以即使拉起來，距離波段的目標都還很遠。那麼除了IC設計，還有哪些是正在低檔但逐漸轉強的方向呢? 其實還真的不少，其中一個大族群，就是手機相關零組件，包含OLED觸控、記憶體相關、被動元件/石英元件等，這也是我們近期在幫大家找尋的低檔起飛新概念股。

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