AI聲控加持 外資青睞～美律

【賴建承】

日前戴爾、英特爾、AMD看好AI PC帶動需求，高通也表示手機谷底已過，同時台積電也於法說會上認為PC、手機已穩定好轉，這除了說明庫存消化完畢外，AI所帶動的邊緣運算正醞釀大爆發，包括NB、PC、手機、穿戴裝置、汽車等終端應用將逐步發酵，這也難怪輝達&ARM要搶攻PC晶片。然而要讓終端商品更加普及，使用上的方便與快速就成為亮點之一，其實AI的概念早已推行許久，只是礙於雲端&傳輸速度的不足，如今在輝達、AMD等IC設計大廠陸續推出強大的AI晶片下，將可把AI發揮的淋漓盡致。

AI加持，2024聲控商機大爆發

人類操作機器的方法已從過去的手動、腳踏，到目前觸控功能盛行，但在疫情過後，使用者可能連手都懶得動，或是不方便動手，這也讓許多廠商之設計回歸到下達指令模式的【聲控】。其實聲控早已推出多年，蘋果在iPhone 4S開始採用Siri語音技術，智慧音箱更是深入日常，打造出智慧家庭。似乎令人想起80年代美國影集【霹靂遊俠】裡的【夥計】與【老哥】，霹靂車不僅會說話，還能接受並執行主人的指令，相信如此人機完美的互動模式終將會實現。雖然語音辨識功能是人工智慧AI中較簡易且成熟度高的一環，不過要做到精確判讀不同語言是不容易的，但生成式AI愈來愈強大，故隨著邊緣運算的普及，聲控概念將成為焦點之一。

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