【黃清照】

此波那斯達克跌到12543守在年線的12464，目前(11/13收13767)，台股一樣守年線的15856 (低點15975)，11/14漲到16915，都站到月、季、半年、年線之上，我認為是新的多頭起漲點，但多頭在AI伺服器如美國的微軟、亞馬遜、META、超微都已經創收盤新高，所以台灣AI股會大漲，目前已有世芯、金像電、旺矽領先創新高，接著我認為由華泰、力致、雙鴻、健鼎、緯穎、台光電、奇鋐長線也都會創新高，另光寶科、廣達、緯創、營邦、建準、承啟也要強力反彈。

AI伺服器走多頭 誰後發先制

力致營收來自散熱模組及風扇產品，佔100%，主要為電腦晶片(CPU、GPU、VGA)提供優良散熱解決方案，主產品為NB、DT、高階伺服器所需的散熱，公司規劃在新莊建廠，預計2023年Q4完工並投產，該廠規劃用於發展液冷及浸末式等水冷解決方案，正好卡上AI伺服器的大商機，Q1~Q3營業收入為17.18、20.22、25.01億，但營業利益Q1~Q3為0.67、1.25、2.64億，尤其Q3營收季增23.7%，但Q3營業利益季增111.2%跳躍式成長，前三季EPS 7.14，

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