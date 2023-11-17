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轉機威力的黑馬股

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【張文赫】

十月開始不斷強調第四季台股主軸是以「IC設計」+「展望明年第一季夢想」大行情，今年的IC通路股文曄(3036)、大聯大(3702)、至上(8112)受惠AI概念股還有合併眾效，股票一路北上。IC通路以代理為主，很少研發自家產品。但是利機(3444)卻一支獨秀今年公司積極轉型，尤其在孤門獨市自製銀漿產品，已衍生出三大產品，包括低溫燒結銀、高導熱銀漿以及客製化銀漿，已分別切入射頻IC、LED車尾燈與工控觸控面板應用，今年各主力產品營收占比為封測相關40～45％、驅動IC相關35～40％、半導體載板12～15％，公司積極展開全面獲利提升計畫，另散熱片方面，法說會也目前已啟動併購製造合作廠作業，以逐步增加股權方式完成收購，推升明年獲利表現向上，公司看好旗下主要產品包括均熱片及載板出貨成長。

台積電(2330)為半導體風向指標，受到封測相關及驅動IC相關產品回溫，從台積電看到IC設計及台積電週邊股，有機會再走一段大行情，再來也從政府選舉做多的決心，政府撒幣1569億，打造台灣IC大國，除此之外，利機也耕耘 RF ID相關(射頻)，預期明年毛利率將重返 30% 以上，利機今年由通路商轉型為材料供應商，且越來越多公司都認知到國際市場需要合併1+1的效益，或是轉投資以壯大公司的實力，才能拓展商品價值，公司併購標的包括封裝、散熱材料廠，以加速提升自有產品比重。

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AI啟動 智慧型手機全面回升

台積電(2330)及聯發科(2454)的十月營收均創下亮麗成績，均創下月增大幅增加的基本面利多，台積電在先前法說提及，消費性電子如手機及PC等均看到回升的曙光! 而屬於手機晶片大廠的聯發科也對於2024年的基本面表現評估樂觀，因此，會不會在沉寂兩年過後的智慧型收機市場迎接來大回升行情呢？

AI聲控加持 外資青睞～美律

日前戴爾、英特爾、AMD看好AI PC帶動需求，高通也表示手機谷底已過，同時台積電也於法說會上認為PC、手機已穩定好轉，這除了說明庫存消化完畢外，AI所帶動的邊緣運算正醞釀大爆發，包括NB、PC、手機、穿戴裝置、汽車等終端應用將逐步發酵，這也難怪輝達&ARM要搶攻PC晶片。

AI伺服器走多頭 誰後發先制

此波那斯達克跌到12543守在年線的12464，目前(11/13收13767)，台股一樣守年線的15856 (低點15975)，11/14漲到16915，都站到月、季、半年、年線之上，我認為是新的多頭起漲點，但多頭在AI伺服器如美國的微軟、亞馬遜、META、超微都已經創收盤新高，所以台灣AI股會大漲，目前已有世芯、金像電、旺矽領先創新高，接著我認為由華泰、力致、雙鴻、健鼎、緯穎、台光電、奇鋐長線也都會創新高，另光寶科、廣達、緯創、營邦、建準、承啟也要強力反彈。

摺疊手機最大的受惠者：富世達

根據Counterpoint Research 的預估，全球摺疊手機市場的出貨量將由2022年的1300萬支逐年成長，2027年將突破一億支的關卡，滲透率也將由2022年的5%大增至39%。摺疊手機先進者三星將繼續主導市場，中系手機品牌也將陸續投入，至於蘋果何時以及是否會正式進軍摺疊手機市場，為後續觀察重點之一。

被動元件迎來復甦浪潮

最近市場上持續傳出消費性電子復甦的跡象，從國內的晶圓代工龍頭台積電、鏡頭大廠大立光、PC品牌廠的宏碁、華碩到手機PA供應鏈的全新、穩懋、宏捷科、等，都看好明年手機及消費性電子產品的復甦以及AI所帶動的換機潮，而最近這波復甦漲價潮也開始吹往被動元件，國內的華新科(2492)先前公布9月營收創下近15個月來的新高，先前公司就表示第四季將迎來中國地區手機復甦的需求，這時大家當然也不會忘了國內的被動元件龍頭國巨(2327)，近年來公司透過多次併購持續擴大產品線及經濟規模，將會是這波復甦最大的受惠者。

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