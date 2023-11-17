【張文赫】

十月開始不斷強調第四季台股主軸是以「IC設計」+「展望明年第一季夢想」大行情，今年的IC通路股文曄(3036)、大聯大(3702)、至上(8112)受惠AI概念股還有合併眾效，股票一路北上。IC通路以代理為主，很少研發自家產品。但是利機(3444)卻一支獨秀今年公司積極轉型，尤其在孤門獨市自製銀漿產品，已衍生出三大產品，包括低溫燒結銀、高導熱銀漿以及客製化銀漿，已分別切入射頻IC、LED車尾燈與工控觸控面板應用，今年各主力產品營收占比為封測相關40～45％、驅動IC相關35～40％、半導體載板12～15％，公司積極展開全面獲利提升計畫，另散熱片方面，法說會也目前已啟動併購製造合作廠作業，以逐步增加股權方式完成收購，推升明年獲利表現向上，公司看好旗下主要產品包括均熱片及載板出貨成長。

台積電(2330)為半導體風向指標，受到封測相關及驅動IC相關產品回溫，從台積電看到IC設計及台積電週邊股，有機會再走一段大行情，再來也從政府選舉做多的決心，政府撒幣1569億，打造台灣IC大國，除此之外，利機也耕耘 RF ID相關(射頻)，預期明年毛利率將重返 30% 以上，利機今年由通路商轉型為材料供應商，且越來越多公司都認知到國際市場需要合併1+1的效益，或是轉投資以壯大公司的實力，才能拓展商品價值，公司併購標的包括封裝、散熱材料廠，以加速提升自有產品比重。

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