摺疊手機最大的受惠者：富世達

【王榮旭】

根據Counterpoint Research 的預估，全球摺疊手機市場的出貨量將由2022年的1300萬支逐年成長，2027年將突破一億支的關卡，滲透率也將由2022年的5%大增至39%。摺疊手機先進者三星將繼續主導市場，中系手機品牌也將陸續投入，至於蘋果何時以及是否會正式進軍摺疊手機市場，為後續觀察重點之一。今年雖然全球智慧型手機出貨呈現雙位數的年減，但摺疊手機出貨量達250萬支，年增64%，且全球各主要市場皆呈現成長，其中中國市場的佔比續增至4成以上。使得摺疊手機在全球智慧型手機的出貨量衰退下，持續逆勢增加達210萬支，年增10%，中國市場的市佔率更進一步上升至58.6%。

近期國內的兆利(3548)在中國華為新機帶動下，出貨明顯回溫，尤其股價更是持續創高，而近期另一家華為的供應商富世達(6805)掛牌後，股價也表現相當強勢。而公司也是國內唯一一家供應供應兩家手機品牌客戶的軸承供應商，目前富世達除了原有的中國手機廠華為佔60~70%應收以外，另有美國的Motorola佔約15%營收，同時公司在華為摺疊手機軸承供應鏈當中也扮演了重要腳色，其中有60%的份額都由富世達所提供，不論是內折、外折及上下折規格的摺疊手機款式，公司都是主要的供應商。另外Motorola今年推出的Razr40、Razr 40 Ultra摺疊機的軸承也都是由富世達獨家供應。

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