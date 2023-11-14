AI PC+AI手機 消費性電子全面回升

【文錢冠州】

這一波多頭氣勢首先由聯發科所帶動，11/6正式發表最新晶片天璣9300，各項跑分大贏高通Snapdragon 8，但這卻僅是2024年手機火熱的開端，蘋果預估也不會寂寞，所以可以預見，明年上半年先看安卓的智慧型手機成長，下半年仍是蘋果的重頭戲，尤其，當AI導入智慧型手機，沉寂兩年的手機市場會不會迎接來大換機潮，手機相關供應鏈，就值得期待。

在7XX公開喊進聯發科(2454)，就是著眼在AI手機題材所帶動的成長，從聯發科開始，包含鈺太(6679)、昇佳電子(6732)、茂達(6138)等，都是與手機/PC等消費性電子相關的IC設計標的，而股價均出現低檔向上翻揚的走勢，而且因為我們關注在低檔，所以即使拉起來，距離波段的目標都還很遠。那麼除了IC設計，還有哪些是正在低檔但逐漸轉強的方向呢? 其實還真的不少，其中一個大族群，就是手機相關零組件，包含OLED觸控、記憶體相關、被動元件/石英元件等，這也是我們近期在幫大家找尋的低檔起飛新概念股! 會員就是按照訊息佈局操作即可，波段行情現在正在進行式!。

國際金融市場利空開始淡化，包含美國十年公債殖利率從5%下降至4.6%左右，而紐約輕原油報價也從10月初以巴衝突開始的90美元左右明顯拉回跌破80美元，因此，可以評估外在利空環境和緩，那麼接下來股市將要反應的就是基本面的回升，尤其消費性電子產業在過去兩年的打底過後，目前AI導入引發需求題材，相關族群就有機會走出波段向上的走勢。

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