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華安醫學創國內首家DFU新藥授權國際藥廠搶攻土耳其及中東、北非 新藥上市後每年將進帳1.5個股本

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【陳澤樂】

華安醫學(6657)於11月10日宣布將公司ENERGI-F703DFU用於治療糖尿病足潰瘍新藥獨家授予TRPharm在土耳其之商業化權利，及中東、獨立國協及北非市場之優先議約權，未來ENERGI-F703DFU將由TRPharm負責授權地區之市場商品化以及銷售。TRPharm為全球性的創新型醫療保健公司，在土耳其生物相似單抗藥查登數量最多且銷售管道綿密的一家國際型藥廠。

以華安ENERGI-F703DFU二期臨床試驗數據來看，華安的優勢是針對糖尿病足潰瘍大傷口族群。一般而言大型慢性傷口是很難於12週之內癒合，由於土耳其、阿拉伯國家等中東地區的人偏好甜食，所以罹患糖尿病足潰瘍(DFU)的病患比例相當高。根據土耳其伊斯坦堡大學發表的回顧性研究，土耳其屬於發展中國家，但醫療照護水平相對落後，平均罹患糖尿病之病程高達17.4±7.4年。另National Library of Medicine資料顯示，土耳其人均醫療費用為2,014美元，但每位DFU患者年均費用是該金額的14倍。2014年土耳其的衛生總費用為80億美元，而DFU總費用已佔土耳其年度衛生總費用的3%，推估土耳其治療DFU年度費用高達2.4億美元，若華安取得藥品整體銷售收益35%，並保守預估取得5%市佔率，華安將有機會一年僅土耳其國家就可獲得420萬美元藥品銷售收益。

依據國際糖尿病聯盟 (IDF) 資料顯示中東及北非在2017年20歲到79歲糖尿病患者高達3,870萬人，如果以全球DFU患病率為6.3%計算，中東及北非DFU患者即達243萬人以上。以單次DFU療程需要約10條凝膠，且5%市占率及每條凝膠100美元計算，華安與TRPharm有機會共同搶攻中東、北非之DFU新藥1.2億美元的銷售量，推估華安可取得整體藥品整體銷售之收益比率為35%，華安將有機會在中東及北非地區每一年就可獲得高達4,200萬美元 (約新台幣1,260,000,000元) 藥品銷售收益，以華安醫學現在股本新台幣760,250,000元計算，未來新藥上市前景看好。

TRPharm有鑑於華安於糖尿病足潰瘍的良好治療效果，因而爭取華安F703之授權，此將帶給華安僅土耳其一個國家的里程碑授權金最高達240萬美元，從授權條件來看，華安對於F703藥品的效果具有極大的信心也看好中東及北非糖尿病足潰瘍癒合新藥市場龐大商機，預估華安授權國際藥廠TRPharm取得極佳藥品銷售收益比例將對華安醫學未來長期獲利增添極佳的動能。

華安醫學也積極與日本.美國.歐洲.中國.東南亞.印度..等大藥廠就新藥授權協商中，將為公司謀取最大的永續收益。

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