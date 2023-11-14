真AI伺服器要開始發動大行情

【黃清照】

上週我告訴在各種利空，道瓊、那斯達克已現下跌5浪，道瓊殺到32327、納達殺到12543，會有ABC三浪上漲，結果11/6道瓊從32327漲到34167，納達從12543漲到13551，漲到此附近應會做B波修正，之後就有C波上漲，台股跌到我估的16162~15911也落底，11/6漲到16720，我估此波有1200點行情，要注意這波低點是另一波多頭行情起漲點，因此波下殺下來都沒有跌破年線，台積電看好PC、手機復甦，英特爾看好PC復甦、聯發科看好手機、PC復甦，超微看好AI伺服器及PC復甦，加上被動元件集PC+手機+車用+5G…比單一的PC+手機復甦，或者純粹只是手機復甦PA來的強，而台積電一條龍：矽晶圓、IC設計、晶圓代工、封測也全面復甦，鎖定在中美晶、環球晶、聯發科、矽創(聯詠、義隆電、聯陽、茂達、致新、瑞昱、群聯、威剛只適合大箱型操作)，日月光、力成、台星科、欣銓、矽格、頎邦、聯電、台積電及被動元件的國巨、華新科、立隆、信昌電、立敦…為主布局，另AI伺服器及電動車以台光電、華泰、光寶科、廣達、奇鋐、旺矽、健鼎(這些為真AI)及胡連、貿聯、騰輝、興勤、帝寶、裕隆、華車、建和興等為主，另以緯創、力致、維穎、雙鴻、建準、承啟、泰碩為輔。

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