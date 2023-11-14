IC設計啟動夢想行情

【張文赫】

愛普*(6531) 11/2法說會上揭示「愛普營運AI處應用轉換期，凝聚在AI和IoT這兩大領域」的鏗鏘前行，第三季每股獲利3.27元，因受到AI正處應用轉換期的影響，全年營收恐低於原本預期。看到這邊投資人就開始慌了，股價應要跌了，因為不如公司預期，但是在第四季來說要看的是「明年展望」，第三季不管好與壞，都是過去式了，法人跟投資者著重在「未來成長」，愛普*的IoTRAM在產品規格和服務品質有很大的優勢，公司持續開發新一代的IoTRAM技術，切入有更低功耗、更高頻寬需求的新應用令市場矚目。

揭示「矽智財美夢」，未來充滿希望的藍圖

AI事業的舵手，陳文良董事長對市場節奏的精準把握，宣告了愛普*從加密貨幣的浪潮中蛻變而出，銳意進入HPC和LLM大型語言模型加速器領域，策略轉變不僅是順應潮流，IoT市場的回溫不僅為公司帶來了新的成長動力，更開啟了新一代技術 IoTRAM 的發展大門。此舉將推動愛普*在市場中繼續保持其創新先鋒的地位，在新產品線方面，愛普*的IPD技術預計將重塑先進封裝領域的規則，尤其是在與傳統MLCC相比之下，IPD的獨特物理化學特性為其在先進封裝中的應用帶來了光明的前景。此外，公司的VHM技術不僅在加密貨幣市場中已經驗證其可行性與驚人的效能。

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