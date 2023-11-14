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被動元件迎來復甦浪潮

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【王榮旭】

最近市場上持續傳出消費性電子復甦的跡象，從國內的晶圓代工龍頭台積電、鏡頭大廠大立光、PC品牌廠的宏碁、華碩到手機PA供應鏈的全新、穩懋、宏捷科、等，都看好明年手機及消費性電子產品的復甦以及AI所帶動的換機潮，而最近這波復甦漲價潮也開始吹往被動元件，國內的華新科(2492)先前公布9月營收創下近15個月來的新高，先前公司就表示第四季將迎來中國地區手機復甦的需求，這時大家當然也不會忘了國內的被動元件龍頭國巨(2327)，近年來公司透過多次併購持續擴大產品線及經濟規模，將會是這波復甦最大的受惠者。

國巨主要產品為積層陶瓷電容MLCC、晶片電阻、高頻天線、電解電容、電感、導線電阻、磁性材料等被動元件，目前產品結構可區分為積層陶瓷電容MLCC (20%)、R-Chip (13%)、無線及進階電子元件(28%)、鉭質電容(22%)及其他(16%)。產品應用領域可分為:工業30%，電腦週邊22%，車用21%(2021 年19%)，通訊16%，消費性電子6%，國防/醫藥5%。2020年完成基美(Kemet)併購，基美加入國巨集團後，國巨晶片電阻維持市佔第一地位，鉭質電容市佔率轉為第一，MLCC 市佔率從12%提高至14～15%，排名世界第三。2022年10月公司也接續宣布併購德國賀利氏高階溫度感測器事業部及法國施耐德高階工業感測器事業部，賀利氏今年第二季開始併入營收，施耐德預計則預計第四季併入營收。

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