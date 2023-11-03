AI PC + AI手機 2024電子產業大行情

【文/錢冠州 CSIA/CFTA】

瞄準2024年產業回升的重頭戲! 那就在AI的擴散效應，今年五月我們操作過一大波AI伺服器相關概念股，而明年AI效應繼續擴散，從台積電、聯電、聯發科到Intel的法說內容，消費性電子中的PC/NB及手機正在從低檔明確回升，而發展主軸又與AI相關，今年可說是AI元年，明年，這波AI熱潮又將大發利市，擴張到電腦及手機，這些我們唾手可得的電子產品，換機潮的佈局時刻就從現在啟動。

聯發科(2454)，這檔我們講了好幾週的帶頭大哥，領先竄出，並作為邊緣AI的台股最大受惠者，股價趨勢就明確可以期待，而除了聯發科及高通所帶動的AI晶片，所帶來的AI PC及AI手機，還有更多的相關IC設計指標股，我都已經幫大家佈局好，我們就等待大波段的效益顯現。

2023年的AI伺服器僅是大行情的剛剛開始，2024年才是AI真正起飛年，錯過恐怕要再等十年…消費性電子納入AI的領域才是真正的大波段行情，主要就是以量取勝，這有可能再度引動一波跨越十年的手機及PC換機潮! 也就是電子業再一次大多頭行情的攻擊發起線。

大行情即將來臨，你卻浪費機會去買債? 這絕對是最不聰明得操作，這個時間把資金壓在債券的確不會賠，但卻會浪費資金的機會成本，而我們從底部進場買進聯發科(2454)，還有好幾檔關鍵在PC及手機市場大回升的關鍵IC設計股，

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