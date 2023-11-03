獲利逐季成長的生技股～東洋

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【賴建承CSIA】

全球金融市場持續受到地緣衝突、利率高檔、企業獲利下滑及美中科技戰等干擾，多頭氣勢似乎愈來愈薄弱，一旦有風吹草動，股價動盪就相當激烈，台股更在10月底面臨了【萬六】大關的保衛戰。由於操作難度變高，此時籌碼就顯得格外重要，其中生技股在今年7月時的生技展前並沒有友好的表現，主因是當時AI股太吸金，使得生技股被邊緣化，由於生技股籌碼沉澱已久，不易遭砍殺，且近期科技股疲弱，研判將成為資金避風港，此外，11/30~12/3有台灣醫療科技展，配合新藥題材豐，及製藥股今年業績大躍進，預估生技股可成為11月多方焦點之一。

新藥題材豐，生華科、智擎強勢

新藥藥證題材豐厚，包括台康生技(6589)的乳癌生物相似藥EG12014，將於年底前送件；合一(4743)的速必一中國藥證等待中國藥監單位審查；中裕(4147)將向美FDA送出愛滋病長效合併用藥二期臨床試驗申請；生華科(6492)搶攻泛病毒抗感染商機，向美FDA申請二期人體試驗；智擎(4162)的胰臟癌新藥安能得(ONIVYDE)一線用藥，估明年可望上市銷售。其中生華科股價出現急拉創波段高點，智擎也獲得法人青睞呈現飆漲，其前3季獲利2.37億，EPS1.65元，算是在新藥股裡有獲利之公司，研判在股價大漲後將有機會推動母公司東洋(4105)股價之表現。

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