能海電能推出全球首創的機車多功能充電樁 搶攻百億商機

【文／陳澤樂】

能海電能科技公司(4586.TW)11月1日召開產品發佈會，公開發表新一代符合CNS國家標準的機車多功能充電樁，含基礎安裝價格只要149,000元。能海將提供12期零利率專案，讓全民輕鬆參與當綠能頭家，抓住充電產業龐大商機。能海將以體積僅等同家用熱水器大小、重量只有約35公斤(為競品的1/4重量)，且施工更方便、支援多元支付的充電樁，瞄準現行可快充的電動輔助自行車、老人代步車、微型車、綠/白牌電動車140多萬輛及CNS國家標準超充式電動機車既有市場及2040年禁售燃油車輛後1,400多萬輛電動機車的未來充電需求。

能海總經理謝創智表示，將透過三個方向：加盟網站、外資洽談及ESG需求企業等合作在全台廣建機車充電站，提供給消費者快速、便利的充電服務，解決充電不便及里程焦慮問題，大幅帶動各類型電動機車銷售量，預估將創造300億元以上的充電需求市場。

謝創智進一步說明，目前市面上的機車充電樁體積龐大，重量超過120公斤，施工不便且需較大空間安裝，加上需要向台電申請用電，施工期間有時超過1年，對投資人帶來很大建置困擾。能海電能今天發布的機車充電樁，挾其重量、大小優勢可以壁掛在騎樓柱子上不佔空間，再從店家既有電源開關箱引接出單向220伏特電源即可運作，施工時間只需2小時，可大幅減少建置等待期時的場地租金開銷。

謝創智表示，市面上的電動機車充電樁僅能海提供符合CNS國家標準的超充式電動機車充電，而能海電能發佈全球首創的多功能充電樁，只要是充電式機車全部皆可適用。該產品分別提供快充(5A~10A)及超充(30A~60A)至少每次10分鐘的兩種補電服務(即5A-60A快充、超充技術)，單座充電站最高可提供4輛電動機車同時充電。

在安全方面，能海電能奠基於過去六年多經營充電站的經驗，自主研發出多功能充電樁，透過主動式安全電壓偵測系統，可以判斷出不同類型機車不同電壓等級電池，給予適當充電電流，一旦偵測到電池故障造成電壓電流異常，即會停止充電確保設備及機車安全。

消費者只要下載能海智慧電站APP，就能快速找到充電站所在位置，再依簡易操作指示進行充電流程。在付費方式上，亦可透過APP採用信用卡、悠遊卡等進行支付。

謝創智表示，能海電能未來將以60台機車1支充電樁，大約1公里1支樁的目標進行佈建，且充電站也有廣告螢幕空間增加收益，歡迎彩卷行、便利商店、早餐店、咖啡店、娃娃機店等各類型商家與有意加盟建置、經營充電站的公司行號洽談，能海將提供12期零利率專案，讓全民輕鬆參與，抓住充電產業龐大商機；另外，在全球淨零碳排的需求下，針對擁有超過億萬輛機車的東南亞市場，能海亦同步規劃海外佈局，並將開放各國的代理廠商一起合作。

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