【文/黃清照CSIA】

盤勢在美維持高利率較長時間下，致美金融股重挫，美對中的晶片制裁致華為受害股的艾斯摩爾、恩智浦、柯林、柯雷、高通、思佳訊…也全面大跌，及美三大車廠罷工，使汽車股重挫，連帶AI伺服器也拖累下跌，使道瓊低點殺到32327、納達殺到12543、由於這些因素我調整道瓊的支撐在32764~32237，10/30收32928，納達支撐調整為12550~12227，10/30收12789，各位讀者請看圖中納達的走勢，從7/19的高點14446→13161→14149→12963→13714→12543已下跌5浪，不管在如何走空以波浪底，出現中級上漲行情，而台股修正到16162~15911也應該要出現中期上漲行情，先前大漲的AI伺服器都已經超跌回檔，回檔到此區間本益比已經相當低，且今年Q3~Q4及明年成長性最大，如光寶科、旺矽、廣達、緯創、技嘉、奇鋐、健鼎、力致、台光電、聯茂、華泰、承啟、泰碩、建準、南電、欣興、創意及封裝的矽格、欣銓、力成、日月光、台星科及業績股的聯發科、聯詠、義隆電、虹堡、合勤控、聯陽、瑞昱、群聯、聯電、台積電、尼克森、富鼎、國巨、立隆及車電的東陽、堤維西、裕隆、胡連、貿聯、健合興跌到此可建立基本持股。

低本益比+高殖利率的好股：欣銓

欣銓Q1~Q3 EPS 1.3、1.43、1.8，前三季EPS 4.53，估全年EPS 6，這吻合投信的ETF持股選擇，明年可配3元，且本益比又不到11倍，欣銓業績會這麼好就是卡到車電，因汽車的電子產品越來越多，目前車電比重約兩成，

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