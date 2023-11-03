年底集團作帳行情

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文/張文赫 CSIA】

每到年底啟動集團作帳行情，一棒接一棒，最近剽悍的是神盾(6462)安國(8054)集團，題材空間富饒興味，安國轉砸7億入股星河半導體，透過技術合作、資源共享壯大公司應用等領域，其最引人想像空間是轉型ASIC和IP授權公司。這跟上期提到的矽統(2363)及揚智(3041)有夢想明年，異曲同工之妙情節。再看指標聯電(2303)集團近期的低價IC股聯傑(3094)也攻到波段新高42.2元，聯發科(2454)集團，最低價九暘(8040)攻52.4元波段新高，而題材依序輪到其他集團股。

集團高層異動充滿想像空間，如矽光子題材鴻海集團的訊芯KY(6451)蔣爸掌舵帶領股價衝一波，聯電的矽統有智原來的大人物洪嘉聰來領軍，在六月底我也看好華新 (1605)集團高層掌門題材，擁電子、被動元件、車用多元題材，被動元件事業，六月底華新科(2492)、佳邦(6284)、信昌電(6173)等三家公司人事大搬風，涵蓋旗下六家公司，而旗下PCB雙雄，精成科(6191)及瀚宇博(5469)是集團今年重點，股價回檔整理一陣後開始有蓄勢待發趨勢，業績穩定這兩檔一直是投信的最愛，因為精成科已經連續二年賺逾半個股本，今年從六月底不離不棄每天買，加上車用PCB定穎投控(3715)今年股價大漲，帶動車用PCB比價空間，此外今年的台股大漲主因由股民與投信組的被動基金，像是高股息ETF的成分股，促使法人沿路加碼買。

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