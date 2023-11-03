指標記憶體模組廠迎來春天

【文/王榮旭】

近期市場上開始傳出回溫的訊號，國內指標的半導體大廠也提到今明年多款消費性電子的需求開始回溫，顯示出IC設計的庫存去化即將迎來尾聲，另一個重要的指標則是記憶體，國外許多記憶體上游自去年以來因報價大跌而大幅減產，市場價格也開始止跌回穩，除此之外在AI、HPC等產品規格提升下，大家也開始紛紛朝DDR5及HBM發展，藉此提升毛利率，國內指標的記憶體模組廠威剛在OEM大廠客戶回來拉貨下，公司對於今年第四季至明年第一季記憶體價格有相當大的期望，近期也開始備貨迎接未來需求，種種跡象都凸顯出記憶體產業即將面臨谷底回升。

威剛為全球第二大SSD 模組廠，並以自有品牌Adata 在全球販售記憶體模組及快閃記憶體，市占率有ㄍ達8%，是僅次於Kingston的26%，位居第二，今年第三季的營收產品則別來自DRAM模組47%、固態硬碟(SSD) 35%、記憶卡/隨身碟8%、外接式硬碟及其他10%，顯示出公司產品仍以消費性電子產品為主，主要競爭對手則有我們常見的Kingston、創見等

威剛在第三季延續第二季的庫存回補態勢，我認為公司不論在DRAM、NAND 存貨周轉時間均較5月時的12、7週高不少，這和群聯一樣公司在報價低檔時開始建立庫存，威剛因預期DRAM復甦時點早於NAND，因此在DRAM備貨上仍較為積極，且因此次價格跌幅較大、週期底部較長，對於反轉的預期可能讓公司將存貨天數拉到超過先前高峰時的16週水位；

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