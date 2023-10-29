快訊

撐5年！從iPhone 8 Plus升至iPhone 15 Pro更耐用 他列6優點「可再戰10年」

不滿違規記點新制 職業駕駛發動「繞行」交通部、赴法院按鈴告

梨泰院踩踏事故滿周年 南韓總統為何不出席追悼式？

以阿緊張+殖利率衝高！ 但卻是好股票的拉回買點？

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文　錢冠州 CSIA/CFTA】

以阿衝突持續延燒，短期內似乎也還沒有降溫的現象，但如果從國際金融來看，全球主要股市多少受到影響，然能源價格卻沒有出現持續上揚反而走出壓回的走勢，美元指數則跌破106，出現高檔轉弱的現象，美債殖利率雖短線衝到5%以上但隨即拉回，顯然當前的國際利空未必會長期的衝擊股票市場!

台積電上週法說的重點在於PC及手機等消費性電子產業觸底回升，2024年產業看望，那麼在目前這種國際利空環伺的情況下，台股或許在大選前就不容易有表現! 但是，卻是產業回升的優質股的好買點。

產業回升+優質股在便宜的價位，靜待外在利空淡化之後，就將會走出產業回升的基本面行情，所以，目前不但不該太悲觀，反而要採取積極但穩健的策略，瞄準位置在低檔打底完成的產業回升族群，買進並且持有，我們目前所表準的IC設計及半導體相關標的，一來就如同台積電法說所給的大方向，消費性電子將回升，再者，AI on PC也將會是明年的大趨勢，這兩者不謀而合，而目前就是外在環境干擾，但我們優質低檔股持股續抱即可。

PC/NB及手機是台灣電子產業中最大的族群，而在過去兩三年的修正過後，開始要回升，從台積電的法說會可以很明確的得出這樣的訊息，然而，股市依舊受到包含以阿衝突變數及美債殖利率走高等利空衝擊而下壓，

【本文未完，更多精彩內容請見萬寶週刊1565期，訂購專線：02-6608-3998】

延伸閱讀

台積電落腳中科二期 初審卡關

專家看債券 吸引力增

「從台積電到教授」博士揭求職血淚 網驚傳奇喊話1科系：還不快逃

台積電獲准投資35億歐元德國設廠 投審會：無技術外流疑慮

相關新聞

以阿緊張+殖利率衝高！ 但卻是好股票的拉回買點？

以阿衝突持續延燒，短期內似乎也還沒有降溫的現象，但如果從國際金融來看，全球主要股市多少受到影響，然能源價格卻沒有出現持續上揚反而走出壓回的走勢，美元指數則跌破106，出現高檔轉弱的現象，美債殖利率雖短線衝到5%以上但隨即拉回，顯然當前的國際利空未必會長期的衝擊股票市場!

本益比9倍的AI+衛星股~華通

2023年受制於電子產品高庫存、消費需求下降，全球PCB產值明顯下滑，但隨終端庫存調整告一段落，2024年有望重返成長。日前台積電法說會中也表示，PC、手機穩定好轉，加上AI需求強勁，配合汽車產業復甦與電動車之成長，研判PCB將於明年重返榮耀。近期在台股動盪之際，仍有金像電、台光電、定穎投控、華通、高技等維持強勢，其中股價屬於低位階的華通(2313)有機會成為近期PCB強股之接班人！

中國經濟下行 台商加速印度設廠

為響應當前政府新南向政策，及推動我國企業在海外設廠接軌國際的趨勢，TCCC印度清奈台商協會攜手，印度前三大銀行Kotak Bank、印度前三大律師事務所AZB & PARTNERS以及KPMG安侯建業會計師事務所，共同舉辦「印度投資與設廠攻略」論壇。

誤殺超跌的AI伺服器大反攻

在上周告知盤勢還會做回馬踢，但因美國20年殖利率竄升到5%以上，10年期跳升到接近5%，使美國金融股大跌創新低，連帶國際股市金融股都大跌，兼以美對中禁止輝達的A100、A800、H800、PCIE/模組、L40S…

飆股體質低價IC股

當nVidia火燒年連環船，過去指標股廣達(2382)、技嘉(2376)、破底再破底，連網路及矽光子題材都開始回檔修正，順勢到「第四季作夢行情股」起飛，最近小型IC設計妖風再起，這些都是「漲三小」概念股，何謂漲三小?

成熟製程的專家：聯電

在過去一年，全球半導體產業因庫存去化的問題，記憶體或晶圓代工需求訂單大減，使得過去積極建廠的各家晶圓代工廠，今年紛紛大砍資本支出，延後建廠，以近期晶圓代工接單狀況而言，至2024 年Q1 產能利用率皆在低檔的水準，約70%上下，而記憶體各家指標大廠仍在減產週期，近期才又傳出三星擴大減產DRAM30%、Flash則減少約50%，我認為DRAM、Flash的回溫時間又將再往後延，預計回升的時間落在今年第四季底及明年第三季，而晶圓代工、記憶體廠庫存水位則將再下滑1~2個季度後才有機會重啟拉貨動能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。