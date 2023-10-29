以阿緊張+殖利率衝高！ 但卻是好股票的拉回買點？

【文 錢冠州 CSIA/CFTA】

以阿衝突持續延燒，短期內似乎也還沒有降溫的現象，但如果從國際金融來看，全球主要股市多少受到影響，然能源價格卻沒有出現持續上揚反而走出壓回的走勢，美元指數則跌破106，出現高檔轉弱的現象，美債殖利率雖短線衝到5%以上但隨即拉回，顯然當前的國際利空未必會長期的衝擊股票市場!

台積電上週法說的重點在於PC及手機等消費性電子產業觸底回升，2024年產業看望，那麼在目前這種國際利空環伺的情況下，台股或許在大選前就不容易有表現! 但是，卻是產業回升的優質股的好買點。

產業回升+優質股在便宜的價位，靜待外在利空淡化之後，就將會走出產業回升的基本面行情，所以，目前不但不該太悲觀，反而要採取積極但穩健的策略，瞄準位置在低檔打底完成的產業回升族群，買進並且持有，我們目前所表準的IC設計及半導體相關標的，一來就如同台積電法說所給的大方向，消費性電子將回升，再者，AI on PC也將會是明年的大趨勢，這兩者不謀而合，而目前就是外在環境干擾，但我們優質低檔股持股續抱即可。

PC/NB及手機是台灣電子產業中最大的族群，而在過去兩三年的修正過後，開始要回升，從台積電的法說會可以很明確的得出這樣的訊息，然而，股市依舊受到包含以阿衝突變數及美債殖利率走高等利空衝擊而下壓，

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