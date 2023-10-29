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中國經濟下行 台商加速印度設廠

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文．陳澤樂】

為響應當前政府新南向政策，及推動我國企業在海外設廠接軌國際的趨勢，TCCC印度清奈台商協會攜手，印度前三大銀行Kotak Bank、印度前三大律師事務所AZB & PARTNERS以及KPMG安侯建業會計師事務所，共同舉辦「印度投資與設廠攻略」論壇。本次特別邀集各領域專家，以及印度泰米爾那都邦（Tamil Nadu）當地唯一台資企業顧問公司NexusIndo，於2023年10月24日集思分享「產業新南向」印度投資設廠攻略，為規劃在印度設廠的企業提供策略佈局、現況分析、與客製化配套方案。

參與會議有近百家企業列席，產業遍及傳統製造業、傳統電子業、車用電子業、金屬機械產業、民生工業製造、化學工業與鞋業製造等多重領域企業主共襄盛舉，顯示國內企業對新南向佈局早已蓄勢待發。

Apple、Nike等國際知名大廠承先啟後進入印度

帶動傳統、新興產業擴大企業版圖

美國大廠Apple與運動領導品牌Nike等知名大廠，皆已積極前往印度設廠佈局，而其帶動的不僅是企業的版圖擴張，更顯示供應鏈移轉的前瞻趨勢。台灣除了鴻海(2317.TW)集團現在為印度市場iPhone代工廠中，生產規模最大的企業廠商外，和碩(2317.TW)集團也計劃在泰米爾那都邦南部城市清奈附近增設第二家工廠。值得注意的是，和碩集團第一家工廠甫開工，投資了1.5億美元，加上近期計畫增設第二家工廠，預計總投資金額將達27.5億美元。另外台達電(2308.TW)設立4座廠區今年投產、緯創(3231.TW)、威剛(3260.TW)積極設立2座廠生產記憶體&電動機車。傳產的製鞋業如寶成(9904.TW)、管碩、鴻福等知名老牌鞋業大廠，東元(1504.TW)、南六(6504.TW)、中橡(2104.TW)…也積極前往印度設廠，在在顯示南向大遷徙，印度版圖擴張氣勢無可限量。

當地人口利多吸睛

印度政府祭出投資獎勵政策吸引產業挹注

根據聯合國統計，印度人口將在今年超越中國成為世界第一，總計將達近14億3,000萬人，不僅潛藏龐大內需商機，且有一半人口為低於30歲的青壯年人，印度軟體人才充沛、勞動成本相對低廉，人口紅利不容小覷。

為吸引外資進駐與技術合作，印度政府近年積極推出一系列投資獎勵措施，包含在印度製造與生產激勵計畫等，鼓勵企業透過獎勵補助政策加碼投資印度，目前在南印度即將陸續完成ITIP印台工業園區的設立，未來台商前往印度設廠，將更為便捷迅速，並享有各項優惠措施，協助企業加速拓展市場。

論壇特別邀請印度泰米爾那都邦招商局代表分享當地設廠優勢；印度前三大銀行Kotak Bank 總裁說明當地金融借貸措施、資本紅利規劃與帳戶安全的實際應用；而印度前三大律師事務所AZB & PARTNERS也提到，台灣目前是全球拓展印度版圖第三十名的國家，除了知名企業陸續進駐，更有無限產業潛力備受矚目。不僅如此，TN邦唯一台資顧問公司NexusIndo，與全球四大會計師事務所KPMG，也以台商協力的角色，協助企業主前往印度設廠在金融、稅務、法律、民生等需求面的顧問及介接服務。

Decade ahead 十年動能起飛

TCCC印度清奈台商協會看好印度版圖

印度台商總會目前已經成立，即將於2024年1月份於印度舉辦TNGIM泰米爾那都邦（Tamil Nadu）投資招商會議，預計台灣將會有超過100家有意進駐印度投資設廠的企業，參與這場空前盛大的交流會議。

印度四大台商協會之一，TCCC印度清奈台商協會 李哲瑜會長表示，能促成本次跨產業的印度設廠交流，主因為愈來愈多台商與跨國企業看好印度經濟潛力，預期各產業指標型企業，將相繼進入印度進行投資與佈局，「未來十年，是台資在印度蓄積能量關鍵十年，預計將帶動超過一百億美金的投資能量，同時將帶來一百萬個就業機會，帶動全球經濟、產業、政經動能。」

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