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誤殺超跌的AI伺服器大反攻

聯合新聞網／ 萬寶週刊

【文　黃清照CSIA】

在上周告知盤勢還會做回馬踢，但因美國20年殖利率竄升到5%以上，10年期跳升到接近5%，使美國金融股大跌創新低，連帶國際股市金融股都大跌，兼以美對中禁止輝達的A100、A800、H800、PCIE/模組、L40S…等產品輸往中國，導致輝達大跌，連帶華為受害股的艾斯摩爾、恩智浦、柯林、柯雷、高通、思佳訊全面走空大跌，及以阿戰爭有擴大跡象，使投資人採取保守策略，致使10/23道瓊最低點跌到32892，收32936，納達最低跌到12848收13018，由於美金融股超弱及華為受害股破底，我認為道瓊這波至少將要修正到32900~32432為初步止跌訊號，但是否能撐住，要看高殖利率導致金融股弱勢及以阿戰爭發展。納達的底部在13181~12750，由於AI伺服器及電動車，如輝達、美超微、超微、META、谷歌及電動車高姿態整理，所以納達在12750可守住，且可出現正式反彈，相對國際股市港、日、韓、中、台灣都受美道瓊拖累影響，但我認為台股在10/24低點來到16163有很多股票如AI伺服器的緯創、廣達、光寶、奇鋐、雙鴻、技嘉、健鼎、台燿、聯茂、華泰、承啟、青雲、台星科…及電動車相關的胡連、貿聯、順德、佳邦、倉佑、耿鼎、東陽、堤維西、帝寶、凡甲及業績股的虹堡、材料、嘉澤、瑞儀、義隆電、聯陽、群聯、威剛、國巨、華新科、信昌電、尼克森、聯電、欣銓、矽格、晶技、頎邦、

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